Уголовное расследование

Четверых экс-полицейских приговорили к 8 годам за вымогательство денег у богатых

Суд приговорил бывших сотрудников МВД Красноярского края к 8 годам строгого режима за получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).