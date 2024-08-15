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Укус

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Август
У сусликов — первое место. Животные покусали больше сотни жителей Красноярска и края
15 августа, 01:53
Июль
Шестеро жителей края попали к токсикологам после укуса змеи. Как себя обезопасить?
С начала 2024 года шесть человек обратились к токсикологам после укусов змей. Им понадобилась медицинская помощь.
28 июля, 07:17
Май
Суслики покусали уже 14 красноярцев. Чаще всего страдают дети
В Красноярске суслики укусили уже 14 жителей. Большинство пострадавших — дети.
30 мая, 02:33
Март
Собаки покусали более 4 тысяч жителей края за год. Пострадавших стало больше
4175 жителей Красноярского края обратились за медпомощью из-за укусов собак в 2023 году.
21 марта, 03:42
В Красноярске собаки напали на президента федерации триатлона
В Красноярске стая бродячих собак напала на председателя федерации триатлона края Владимира Мусиенко. Сейчас ему предстоит лечение.
13 марта, 08:43
Суслики за год покусали больше 50 красноярцев. Как этого избежать?
Более 50 красноярцев пострадали от укусов сусликов в 2023 году. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
12 марта, 02:41
Февраль
Совы, крысы и суслики: какие дикие животные кусали красноярцев в 2023 году
В 2023 году дикие животные покусали 76 жителей Красноярского края.
19 февраля, 05:03

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