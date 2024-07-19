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Июль
Парня будут судить за избиение девушек из-за цветных коротких стрижек в Минусинске
19 июля, 06:12
Июнь
«Боль дикая»: руководитель центра охраны дикой природы обвинила соседа в нападении
Руководитель центра охраны дикой природы «Инстинкт» Любовь Томирис обвинила своего соседа в нападении. Она говорит, что это не первый инцидент с ним.
16 июня, 02:33
Апрель
В Красноярском крае тренер ударил 11-летнего мальчика по голове за «пропуск занятия»
В Канске 11-летний мальчик заявил, что его по голове ударил тренер за то, что он пропустил тренировку.
10 апреля, 03:34

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