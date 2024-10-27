prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Узбекистан

Выбрать дату
Октябрь
Самолет из Сибири в Дубай развернули из-за ударов Израиля по Ирану
27 октября, 07:49
Июль
Проплыли больше 1500 км по Енисею: на севере края задержали 10 мигрантов
12 июля, 08:10
Май
Красноярский блогер рассказал, куда можно недорого слетать в мае
Красноярский блогер и медиаменеджер Илья Сураев рассказал о четырех вариантах отдыха с перелетом от 5,5 тысячи рублей.
2 мая, 01:42
Апрель
В Красноярске задержали 135 мигрантов на рейде по рынку
Во время рейда на рынке в Ленинском районе Красноярска полицейские задержали 135 мигрантов из Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.
29 апреля, 02:27
В Красноярске продолжают выдавать повестки мигрантам
15 апреля, 08:23
Март
Из Красноярска могут запустить прямые рейсы в Самарканд
Из Красноярска могут появиться прямые авиарейсы в Самарканд.
18 марта, 01:07

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика