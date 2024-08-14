prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Ветеран

Выбрать дату
Август
100-летний ветеран, обвинившая сиделку в краже квартиры, дала первые показания
14 августа, 11:10
Обвиненная в краже квартиры у ветерана сиделка рассказала свою версию случившегося
8 августа, 05:03
СК завел дело о мошенничестве после кражи квартиры у 100-летней ветерана из Назарова
7 августа, 06:07
Обвиненная в краже квартиры у 100-летнего ветерана сиделка уволилась до дарственной
7 августа, 04:57
У 100-летней ветерана Великой отечественной войны забрали квартиру. Она винит сиделку
6 августа, 11:04
Февраль
«Можешь не приходить, просто жди». Ветеран Афганской войны больше 30 лет не мог получить жилье в Красноярском крае
20 февраля, 12:23
Ноябрь 2023
Ветеран ВОВ из Красноярска не мог получить деньги на жилье из-за опечатки в документе
В Красноярске ветеран Великой Отечественной войны не мог получить деньги на квартиру. Всё из-за опечатки в документах.
23 ноября 2023, 01:23

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика