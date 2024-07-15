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Июль
Лебедев снова похвалил Красноярск за рестораны. А в Новосибирске «поесть негде»
15 июля, 07:29
Июнь
19 тысяч человек пришли на VK fest в Красноярске
На VK fest, который впервые проходил в Красноярске, пришли 19 тысяч человек.
10 июня, 08:11
После VK Fest красноярцы начали продавать автографы артистов и блогеров
10 июня, 01:19
Прыжки, настолки и керлинг: какие локации будут на VK Fest в Красноярске
Организаторы VK Fest рассказали, какие локации организуют для гостей фестиваля.
4 июня, 02:57
Май
Дюков обрадовался отмене выступления Инстасамки на VK Fest в Красноярске
30 мая, 01:59
Адушкина, Гаврилина и Масленников: стало известно, кто будет на VK Fest в Красноярске
Организаторы VK Fest назвали блогеров и спикеров, которые приедут выступать в Красноярск.
15 мая, 03:50
Апрель
Дюков требует запретить Инстасамке выступать на VK Fest в Красноярске
24 апреля, 06:04
«Работает 5-я колонна врагов России». Депутат Дюков отчитал краевую власть за проведение VK Fest в Красноярске
23 апреля, 01:56
Март
Красноярцу дали 2,5 года колонии за «призывы к терроризму» во «ВКонтакте»
29 марта, 06:37

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