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VK Fest

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Июнь
19 тысяч человек пришли на VK fest в Красноярске
На VK fest, который впервые проходил в Красноярске, пришли 19 тысяч человек.
10 июня, 08:11
Суслики погибли: как VK fest и другие фестивали на острове Татышев влияют на зверей?
10 июня, 07:20
Баста в Красноярске поругался с гаишниками и прошелся пешком по Октябрьскому мосту
10 июня, 03:50
После VK Fest красноярцы начали продавать автографы артистов и блогеров
10 июня, 01:19
Что думают красноярцы о первом VK fest в городе? Собрали мнения
Жители делятся отзывами о том, как прошел первый VK fest в Красноярске. Собрали мнения и посмотрели, что больше всего понравилось и не понравилось посетителям.
9 июня, 12:03
В Красноярске прошел первый VK fest. Люди толпились и пели с Бастой
8 июня, 17:12
Не переходите по qr-коду: в Красноярске расклеивают фейковую рекламу VK fest с Бастой
6 июня, 06:36
Что ждет красноярцев на VK Fest. Вот программа
5 июня, 11:56
Баста ошибся в названии острова Татышев — но красноярцы его простили
5 июня, 06:01
Часть Татышев-парка закроют на три дня из-за VK fest
Центральную аллею на красноярском острове Татышев закроют для прохода с 6 июня до 15:00 9 июня из-за VK fest (0+).
4 июня, 11:00
Прыжки, настолки и керлинг: какие локации будут на VK Fest в Красноярске
Организаторы VK Fest рассказали, какие локации организуют для гостей фестиваля.
4 июня, 02:57
Май
Дюков обрадовался отмене выступления Инстасамки на VK Fest в Красноярске
30 мая, 01:59
Инстасамка не выступит на VK Fest в Красноярске
28 мая, 09:55
Гастрофестиваль, диджеи и батуты: какие площадки будут на VK Fest в Красноярске
16 мая, 07:42
Адушкина, Гаврилина и Масленников: стало известно, кто будет на VK Fest в Красноярске
Организаторы VK Fest назвали блогеров и спикеров, которые приедут выступать в Красноярск.
15 мая, 03:50
Апрель
Дюков требует запретить Инстасамке выступать на VK Fest в Красноярске
24 апреля, 06:04
«Работает 5-я колонна врагов России». Депутат Дюков отчитал краевую власть за проведение VK Fest в Красноярске
23 апреля, 01:56
«Тотальный отстой»: красноярцы остались недовольны списком артистов на VK Fest
13 апреля, 03:41
На VK Fest в Красноярск приедут Баста, Хаски, Инстасамка и другие
Организаторы VK Fest назвали артистов, которые приедут выступать в Красноярск. Фестиваль пройдет в нашем городе впервые — на острове Татышев 8 июня.
11 апреля, 08:23

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