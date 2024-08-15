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Ювелирные украшения

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15 августа
Красноярцы тратят на ювелирные украшения больше других жителей Сибири
Жители Красноярска за шесть месяцев 2024 года купили ювелирных изделий на 3,1 миллиарда рублей.
15 августа, 03:58

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