Красноярцы жалуются на ядовитый запах возле Копылова и обвиняют в этом «Офсет»

В соцсетях сообщили, что в Красноярске жители нескольких улиц не могут открывать окна из-за резкого запаха краски. В этом обвиняют типографию «Офсет».