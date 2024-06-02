prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Заповедник

Выбрать дату
Июнь
В заповеднике на севере края нашли кости древнего шерстистого носорога
Фрагмент черепа шерстистого носорога нашли в заповеднике «Тунгусский» на севере Красноярского края. Этот вид исчез 8-14 тысяч лет назад.
2 июня, 02:52
Март
На юге Красноярского края белка-летяга попала в фотоловушку. Такое случилось впервые
В Саяно-Шушенском заповеднике впервые в объектив фотоловушки попала белка-летяга.
7 марта, 13:12
Январь
На севере края в снегоход забрался соболь. Он обиделся, что ему не дали колбасы
Самка соболя забралась в багажник снегохода к инспекторам в поисках еды, но её выгнали.
11 января, 13:11
На юге Красноярского края засняли косулю-«единорога»
В Саяно-Шушенском заповеднике на камеру попал самец косули с одним рогом.
10 января, 01:44
Декабрь 2023
На севере края сняли мстительного соболя. Он пришел на разборки!
В заповеднике «Тунгусский» в фотоловушку попал соболь. Он наведался в гости к своему «конкуренту».
24 декабря 2023, 13:04
Октябрь 2023
На севере Красноярского края дятел напал на камеру
На севере Красноярского края показали долбящего фотоловушку дятла.
9 октября 2023, 12:56
На севере Красноярского края медведь проверил на прочность указатель в заповеднике
Молодой медведь попал в фотоловушку в заповеднике «Тунгусский». Он с упорством проверял табличку.
4 октября 2023, 01:39
Июль 2023
В заповеднике на севере Красноярского края встретили редкого черного аиста
На севере Красноярского края сотрудники заповедника «Тунгусский» встретили редких черных аистов.
13 июля 2023, 08:13
Июнь 2023
Под Красноярском появится новый заповедник
На территории Емельяновского района и Дивногорска организуют новый заповедник.
14 июня 2023, 02:22

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика