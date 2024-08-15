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Жестокость

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Август
В Красноярском крае хозяин избил немецкую овчарку на прогулке. Она скулила
15 августа, 11:01
Июль
Соседи взяли штурмом квартиру красноярца, избившего собаку и скинувшего кота из окна
25 июля, 08:54
Июнь
Красноярку избили монтировкой по лицу из-за споров в дачном чате
В Емельяновском районе спор дачников в чате закончился избиением монтировкой.
13 июня, 08:01
11-летнего мальчика жестоко избили на остановке. Полиция задержала группу подростков
В Красноярском крае в деревне Чердынь подросток на остановке избил 11-летнего мальчика.
10 июня, 04:26
Май
«Вызывает у детей ужас». В крае прокуратура требует изъять и уничтожить книгу «Вредные советы» Остера
28 мая, 02:35
Апрель
«Умерла, мучаясь от боли»: в Красноярске избили до смерти кошку в подъезде
В микрорайоне Солнечный неизвестные жестоко избили кошку в подъезде. Она умерла от полученных травм.
4 апреля, 08:46
Март
Мужчину, который выкинул собаку с балкона, осудили. Псу нашли новый дом
В Минусинске мужчину, который выкинул бездомную собаку с балкона, приговорили к обязательным работам.
4 марта, 02:43
Февраль
Красноярские школьники жестоко избили и ограбили мужчину. Но их не накажут
В общежитии на улице Львовской, 50 подростки жестоко избили мужчину, а затем отобрали у него телефон и деньги. Они не могут нести ответственности в силу своего возраста.
27 февраля, 07:58

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