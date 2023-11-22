Живописная

В Красноярске продают однушку за 15 миллионов. Она стала самой дорогой в Сибири

Однокомнатную квартиру в Красноярске выставили на продажу за 15 миллионов рублей. Она стала самой дорогой из продаваемых на вторичном рынке однушек в Сибири. Об этом рассказали в ЦИАН.