​Житель Шарыповского района рассказал об уголовном преследовании за жалобу на прокурора

В Шарыповском районе местный житель Эдуард Шилкин рассказал об уголовном преследовании за жалобу на местного прокурора. Родные арестованного мужчины сообщают, что началось все, когда от семьи потребовали убрать с их земельного участка постройки на берегу озера.

К ним поступило предписание об устранении водоохранного законодательства — убрать в поселке Парная гараж с территории общего пользования (20 метров земли у воды). Родственники уверяют, что его построили здесь еще предыдущие хозяева.

Нынешний собственник Эдуард Шилкин согласился демонтировать постройку, но при условии, если также поступят и все соседи. По информации телеканала ТВК, устранить нарушения потребовали от трех владельцев, кроме высокопоставленных жителей. Журналисты приводят в пример участки местных депутатов и чиновников, которые также имеют пристройки на общей земле, но устранять нарушения их контролирующие органы не просят.

Эдуард решил бороться с несправедливостью и сделал видео. Он заснял участок местного прокурора района Андрея Расторгуева. По наблюдениям жителя, Расторгуев часть воды отсыпал скальником.

Мужчина обещал отправить кадры вместе с заявлением к прокурору края, чтобы вышестоящие инстанции помогли разобраться в проблеме. Однако, корреспонденты сообщают, через несколько дней к Эдуарду пришли с обыском, нашли патроны и обвинили в угрозах в сторону прокурора.

С того времени местный житель полгода находится в следственном изоляторе. На днях арест снова продлили на три месяца. На таком решении настоял прокурор Расторгуев, он заявил, что опасается за свою жизнь. При этом, о якобы угрозах ему сообщили не лично, а через коллег.

«Вряд ли я надеюсь, потому что у нас все коррумпировано, и дело касается господина Расторгуева. Я боролся за свои права, а сейчас в результате я здесь», — заявил обвиняемый Эдуард Шилкин.

А сам арестованный поясняет, что первый раз увидел прокурора на судебном заседании, и никому он не угрожал. Адвокат обвиняемого комментирует, что такого в его практике еще не встречалось. По его заключению, человека держат в СИЗО за угрозы, переданные через третьих лиц.

Сам прокурор от комментариев тележурналистам отказался. А родные мужчины, тем временем, собираются обжаловать судебное решение о продлении ареста. Рассматривать дело об угрозах будут 27 апреля.

«Нас нигде не хотят ни слушать, ни видеть, и везде закрывают глаза. Продлевают сроки, месяц за месяцем, вот уже набежало полгода. За что человек сидит, абсолютно непонятно. В этом случае он пошел против системы, и вот так у нас, оказывается, закон работает», — жалуется сын обвиняемого Владислав.



Получить оперативно комментарий у краевой прокуратуры и узнать проводили ли в ведомстве внутреннюю проверку, «Проспекту Мира» не удалось.

Скрины из сюжета телеканала ТВК.