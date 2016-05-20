Горизонтальный понедельник: девять мест в Красноярске, где можно прилечь

Не все в понедельник с утра с легкостью сохраняют вертикальное положение — некоторых непреодолимо клонит к земле. Для тех, кто в тяжелый рабочий день мечтает прилечь, наш гид.

Лавочка напротив «Авеню»

Лавочка стоит под сенью старинной ограды под нависающими ветвями древ и обеспечит комфорт и уют в викторианском стиле каждому, кому повезет застать ее пустующей. К сожалению, любителей прилечь на халяву в Красноярске пруд пруди, на лавочке вечно кто-то спит. Обратите внимание, большинство этих личностей находятся в завершающей стадии алкогольной деменции, и полиция их не трогает. А значит, и вас никто не погонит — спать на этой лавке дозволяется.

Фото: Сергей Филинин

Арт-чердак Дома кино

Попасть на аншлаг в Доме кино так же маловероятно, как встретить в раю депутата от ЛДПР. Особенно малолюден арт-чердак, зато здесь шикарные мягкие диваны, где можно спокойно залечь и под умиротворяющий шелест субтитров предаться блаженной дреме. Жаль только, за вход придется заплатить, но разве несколько минут покоя не стоят жалких 100 рублей?

Фото: biarni.livejournal

Поликлиника

Любая государственная поликлиника в вашем районе — пришел, отыскал сиденье с минимальным содержанием старушек, прилег и отдыхай. Шумно, конечно, да и лекарствами воняет, зато лежать можно хоть до закрытия. Боитесь, что погонят? Зря, разве что какая-нибудь вредная бабулька разойдется, или если спите больно нахраписто. Персонал вас точно не тронет: вы хоть раз видели, чтобы в поликлинике люди в белых халатах по доброй воле подходили к посетителям?

Фото: dkbirkutsk

Мебельный магазин

А лучше магазин матрасов. В таких местах продавцы просто обожают предлагать потенциальным покупателям прилечь на продукцию. Покупать мы, конечно, не будем, но на образцах полежим с удовольствием. Да, мы чуем необыкновенную мягкость в сочетании с поддержкой спины и повторением всех изгибов нашего тела, а теперь давайте следующий образец. Очень хорошо. Жаль, нельзя тестировать кровать пару часиков: как ни вежлив консультант, а такого, увы, не простит.

Фото: matras-kharkov.057

Чайная Юрта

В этом необычном кафе посетителям полагается не сидеть на стульях, а вольготно расположиться на устилающих пол заведения коврах. Вот тут-то мы и заляжем. Будем томно валяться, потягивая для приличия расслабляющий чай. Особо переполненным заведение бывает редко, так что место всегда найдется. А персонал достаточно вежлив, чтобы не выставить задремавшего посетителя за войлочные ворота.

Фото: samopoznanie

Сквер Сурикова

Просто на газончике. Парки для того и созданы, чтобы в них отдыхать, в том числе и в положении лежа. Хорошо бы, конечно, взять с собой коврик, так и в земле не испачкаешься, и у полицейских не возникнет мыслей свозить тебя в отделение. Но если коврика нет, можно и по-простому, а заинтересованным стражам порядка можно объяснить, что на газоне ты лежишь исключительно из любви к природе.

Фото: michkoff.narod

Остров Татышев

Лежать тут можно где угодно — остров большой, можно забраться туда, где мало кто ходит, и устроить себе лежбище хоть на весь день. Ну а если на земле вам спать не дозволяют аристократические привычки, то можно дойти до спортивного островка и устроиться на лавочке, к тому же тут еще и домики есть, там даже в дождь можно расположиться с комфортом.

Фото: etovidel

Набережная Качи

Точнее беседки на набережной — для наших задач их плюсы очевидны. Их много (так что место всегда найдется), они расположены в довольно уединенных местах (нам публика ни к чему), и в них есть скамьи, на которых можно растянуться. Жаль, конечно, что лавочки нежно любимы живущими на Каче пацанчиками, так что может случиться очередной всплеск внутривидовой борьбы за территорию. Хотя днем они обычно не появляются.

Фото: klyaksina.livejournal

Детский ЖД вокзал

Спасть на ЖД вокзале — это задача для продвинутого пользователя уличных лежбищ. Начинать лучше с чего попроще. Например, прилечь пока на вокзале для детей, что в Центральном парке. В отличие от взрослого вокзала, здесь не будет конкуренции за лежак, да и случись что — вы тут по определению сильнее всех и при необходимости легко от наседающей детворы отобьетесь.

Фото: stimex.livejournal