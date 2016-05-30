Мэрия заказала проектные работы для капремонта Коммунального моста

Мэрия Красноярска заказала проектно-изыскательные работы по ремонту Коммунального моста. Аукцион по поиску подрядчика размещен на официальном портале госзакупок.

Потенциальному подрядчику необходимо за три месяца разработать проект капитального ремонта моста через Енисей, стоимость работ оценивают в 15 миллионов рублей. В перечень работ входит предпроектное исследование моста, чтобы оценить его техническое состояние и определить вид ремонтных работ по устранению дефектов, обследование конструкций на предмет коррозии и трещин, а также проведение инженерно-геодезических изысканий.

Напомним, ранее сообщалось о ямочном ремонте моста, о капитальном ремонте стало известно только на прошлой неделе.

Фото: НГС.