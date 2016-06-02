В Советском районе асфальт уложили прямо в лужу

На улице 9 мая возле дома №55 красноярские рабочие укладывали асфальт прямо в лужу. Очевидцы запечатлели этот процесс на видео и прислали в редакцию «7 канала».

На вопросы очевидцев, мужчины утверждали, что это новая технология. В департаменте городского хозяйства же не знают, кто является инициатором такого изобретения.

«Контроль выполнения ремонтных работ у нас производит заказчик. Ни один наш заказчик не был задействован на этом участке. Мы сейчас проводим проверку», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе департамента городского хозяйства.

<p><em>Фото и видео: «7 канал»</em></p><p>Может именно из-за такой новой технологии новый <a href="https://prmira.ru/news/4293" target="_blank">асфальт проваливается спустя 5 месяцев</a>, и в этих ямах <a href="https://prmira.ru/news/4944" target="_blank">застревают пожарные машины</a>. А вообще в Красноярске хороший асфальт, но во всем виноват <a href="https://prmira.ru/news/1809" target="_blank">климат</a>.</p>