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Posted 2 июня 2016, 08:22

Published 2 июня 2016, 08:22

Modified 29 мая 2023, 10:02

Updated 29 мая 2023, 10:02

В Советском районе асфальт уложили прямо в лужу

2 июня 2016, 08:22

На улице 9 мая возле дома №55 красноярские рабочие укладывали асфальт прямо в лужу. Очевидцы запечатлели этот процесс на видео и прислали в редакцию «7 канала».

На вопросы очевидцев, мужчины утверждали, что это новая технология. В департаменте городского хозяйства же не знают, кто является инициатором такого изобретения.

«Контроль выполнения ремонтных работ у нас производит заказчик. Ни один наш заказчик не был задействован на этом участке. Мы сейчас проводим проверку», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе департамента городского хозяйства.
#Редакция «ПМ»#Город#Новости
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