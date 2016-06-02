В Советском районе асфальт уложили прямо в лужу

Posted 2 июня 2016, 08:22
Published 2 июня 2016, 08:22
Modified 29 мая 2023, 10:02
Updated 29 мая 2023, 10:02
На улице 9 мая возле дома №55 красноярские рабочие укладывали асфальт прямо в лужу. Очевидцы запечатлели этот процесс на видео и прислали в редакцию «7 канала».
На вопросы очевидцев, мужчины утверждали, что это новая технология. В департаменте городского хозяйства же не знают, кто является инициатором такого изобретения.
«Контроль выполнения ремонтных работ у нас производит заказчик. Ни один наш заказчик не был задействован на этом участке. Мы сейчас проводим проверку», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе департамента городского хозяйства.