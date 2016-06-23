​Во время игры на 3-летнего мальчика упали хоккейные ворота

В Сосновоборске следователи проводят проверку после того, как на трехлетнего мальчика упали хоккейные ворота.

По предварительной информации, 19 мая вечером ребенок был с дедушкой и восьмилетним братом на детской площадке. Во время игры на малыша упали ворота, и он получил травму. Причина происшествия сейчас выясняется.

По результатам проверки в ведомстве примут процессуальное решение.

Напомним, в Красноярске во время урока физкультуры на семилетнюю девочку упали незакрепленные футбольные ворота. Первоклассница получила тяжелые травмы, а директора школы уволили.