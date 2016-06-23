​Во время игры на 3-летнего мальчика упали хоккейные ворота

Posted 23 июня 2016, 05:35
Published 23 июня 2016, 05:35
Modified 29 мая 2023, 10:02
Updated 29 мая 2023, 10:02
В Сосновоборске следователи проводят проверку после того, как на трехлетнего мальчика упали хоккейные ворота.
По предварительной информации, 19 мая вечером ребенок был с дедушкой и восьмилетним братом на детской площадке. Во время игры на малыша упали ворота, и он получил травму. Причина происшествия сейчас выясняется.
По результатам проверки в ведомстве примут процессуальное решение.
Напомним, в Красноярске во время урока физкультуры на семилетнюю девочку упали незакрепленные футбольные ворота. Первоклассница получила тяжелые травмы, а директора школы уволили.