В Красноярской исправительной колонии вспыхнул пожар

В Советском районе Красноярска на территории исправительной колонии №17 произошло возгорание. Об этом сообщают в краевом управлении службы исполнения наказаний.



Инцидент произошел 21 августа в 18:10.

«Загорелось неэксплуатируемое модульное здание. Площадь возгорания составила 1 540 квадратных метров. В тушении огня было задействовано 18 единиц пожарной техники», — комментируют в пресс-службе ведомства.

Пожар ликвидировали в 21:40, пострадавших нет. Сейчас проводится проверка, устанавливаются причина возгорания и причиненный ущерб.

Напомним, в начале августа в жилом доме на улице Лазо произошел пожар в четырех квартирах. Огнем оказались охвачены балконы со второго по четвертый этажи.

Фото: ТВК