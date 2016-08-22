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Posted 22 августа 2016, 03:42

Published 22 августа 2016, 03:42

Modified 29 мая 2023, 10:00

Updated 29 мая 2023, 10:00

В Красноярской исправительной колонии вспыхнул пожар

22 августа 2016, 03:42

В Советском районе Красноярска на территории исправительной колонии №17 произошло возгорание. Об этом сообщают в краевом управлении службы исполнения наказаний.

Инцидент произошел 21 августа в 18:10.

«Загорелось неэксплуатируемое модульное здание. Площадь возгорания составила 1 540 квадратных метров. В тушении огня было задействовано 18 единиц пожарной техники», — комментируют в пресс-службе ведомства.

Пожар ликвидировали в 21:40, пострадавших нет. Сейчас проводится проверка, устанавливаются причина возгорания и причиненный ущерб.

Напомним, в начале августа в жилом доме на улице Лазо произошел пожар в четырех квартирах. Огнем оказались охвачены балконы со второго по четвертый этажи.

Фото: ТВК

#Происшествия#Новости
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