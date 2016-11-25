«Макдоналдс» начал поиск земли под ресторан в Красноярске

В Красноярске начался поиск места, где будет размещен ресторан «Макдоналдс». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Накануне губернатор Красноярского края встретился с президентом компании по Восточной Европе Хамзатом Хасбулатовым. Он рассказал, что участок под заведение должен быть с хорошей проходимостью, возможностью круглосуточного подъезда и организации парковки. В компании также отметили привлекательность Красноярска для «Макдоналдса».

«В Красноярске много студентов, молодежи, туристов. Для развития сети ресторанов быстрого питания здесь хороший потенциал», — отметил губернатор.

С открытием «Макдоналдса» создается более 100 новых рабочих мест.

Напомним, поиск персонала для «Макдоналдса» начали в октябре.