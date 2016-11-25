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Posted 25 ноября 2016, 03:25

Published 25 ноября 2016, 03:25

Modified 29 мая 2023, 09:58

Updated 29 мая 2023, 09:58

«Макдоналдс» начал поиск земли под ресторан в Красноярске

25 ноября 2016, 03:25

В Красноярске начался поиск места, где будет размещен ресторан «Макдоналдс». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Накануне губернатор Красноярского края встретился с президентом компании по Восточной Европе Хамзатом Хасбулатовым. Он рассказал, что участок под заведение должен быть с хорошей проходимостью, возможностью круглосуточного подъезда и организации парковки. В компании также отметили привлекательность Красноярска для «Макдоналдса».

«В Красноярске много студентов, молодежи, туристов. Для развития сети ресторанов быстрого питания здесь хороший потенциал», — отметил губернатор.

С открытием «Макдоналдса» создается более 100 новых рабочих мест.

Напомним, поиск персонала для «Макдоналдса» начали в октябре.

#Еда#Новости
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