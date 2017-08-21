В красноярской поликлинике ищут повредившего ногу малышу врача

Красноярец Денис Марлинский рассказал «Проспекту Мира» о причине боли у его полугодовалого малыша после детского массажа.

Напомним, на прошлой неделе мальчику травмировали ногу на детском массаже в государственной поликлинике на Юшкова. По словам отца — Дениса Марлинского — малышу было очень больно на сеансе, он плакал, но массажист говорил, что так и должно быть. Дома ребенок плакал и не мог двигать ногой. Родители увезли мальчика в травмпункт на Ленина. Врач был не детский, поэтому не смог определить причину боли. Он наложил гипс на ногу, чтобы перестраховаться.

