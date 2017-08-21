prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 августа 2017, 06:43

Published 21 августа 2017, 06:43

Modified 29 мая 2023, 09:51

Updated 29 мая 2023, 09:51

В красноярской поликлинике ищут повредившего ногу малышу врача

21 августа 2017, 06:43

Красноярец Денис Марлинский рассказал «Проспекту Мира» о причине боли у его полугодовалого малыша после детского массажа.

Напомним, на прошлой неделе мальчику травмировали ногу на детском массаже в государственной поликлинике на Юшкова. По словам отца — Дениса Марлинского — малышу было очень больно на сеансе, он плакал, но массажист говорил, что так и должно быть. Дома ребенок плакал и не мог двигать ногой. Родители увезли мальчика в травмпункт на Ленина. Врач был не детский, поэтому не смог определить причину боли. Он наложил гипс на ногу, чтобы перестраховаться. 

Фото: Денис Марлинский

«На следующий день отвезли в 20-ю больницу. Ребенку потянули суставы, поэтому ему больно. Гипс сняли. Обещали, что в течение недели все пройдет. Ребенок не нуждается в жестком стационаре, но пока будем возить на осмотр», — рассказал Денис Марлинский.

В пресс-службе министерства здравоохранения сообщили, что обследование ребенка в 20-ой больнице продолжается.

«Нужно получить заключения от врачей и понять, была ли причинена травма ребенку. В администрации поликлиники, где ребенку делали массаж, разбор данной ситуации будет произведен», — прокомментировали в пресс-службе.

Также «Проспект Мира» связался с главным врачом детской поликлиники. Елена Корепина сообщила, что стаж работы врача, делавшего массаж, — более 10 лет, но делать выводы о том, кто мог травмировать ребенка, пока рано. 

«После массажа ребенок также был на физиолечении. Со своей стороны мы всячески содействуем правоохранительным органам в поисках виновного», — сообщила главврач.
#Нарина Георгян#Город#Новости
Подпишитесь
Популярное