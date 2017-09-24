На проспекте Мира укладывали асфальт во время дождя

Posted 24 сентября 2017, 02:48
Published 24 сентября 2017, 02:48
Modified 29 мая 2023, 09:51
Updated 29 мая 2023, 09:51
В районе проспекта Мира, 50 накануне вечером дорожники во время дождя укладывали асфальт. Процесс запечатлел на фото и видео медиадеятель и рекламист Владимир Перекотий.
Напомним, дорожные работы с сопутствующим перекрытием движения на проспекте Мира стартовали 1 июля. Отставание от графика началось практически сразу. В пятницу, 22 сентября, в управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства (УДИБ, заказчик капремонта проспекта) заявили, что сейчас рабочие отстают от сроков на две недели.
«В связи с погодными условиями нам не удается отставание устранить, - сказал замруководителя УДИБ Александр Горленко. – У нас вызывает беспокойство устройство дорожной одежды и все работы, которые связаны с асфальтобетонным покрытием – выполнять в дождь их невозможно. Но мы, тем не менее, ловим погоду и делаем все возможное, чтобы объект был введен в срок, установленный контрактом – до 30 октября».
Сейчас работы выполнены на 50% от плана. При этом в пятницу в УДИБ пообещали завершить ремонт в течение ближайших 10 дней – под этим подразумевалось только, что проспект Мира откроют для транспорта на всем протяжении.
Генеральный подрядчик ремонта – ООО ИЦ «СпецПромПроект». Стоимость изначально составляла около 168 миллионов рублей, однако позже в мэрии заявили, что из-за дополнительных работ цена повысится еще на 10%.