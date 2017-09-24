На проспекте Мира укладывали асфальт во время дождя

«В связи с погодными условиями нам не удается отставание устранить, - сказал замруководителя УДИБ Александр Горленко. – У нас вызывает беспокойство устройство дорожной одежды и все работы, которые связаны с асфальтобетонным покрытием – выполнять в дождь их невозможно. Но мы, тем не менее, ловим погоду и делаем все возможное, чтобы объект был введен в срок, установленный контрактом – до 30 октября».

