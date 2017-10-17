Дом в Красноярске пять дней затапливало нечистотами

Пять дней подряд подъезд и квартиры дома на ул. 2-ая Краснодарская, 5 «а» топило канализационными водами. Об инциденте рассказали на сайте «Сибновости».

Нечистоты текли из переполненного аварийного септика (элемент очистного сооружения). По словам жильцов, устранять проблему в обслуживающей дом управляющей компании «Комфортный дом» отказались, сославшись на должников-соседей. Отмечается, что от канализационных вод пострадали жители первого подъезда, не имеющие долгов перед управляющей компанией.

Однако эксперт в сфере ЖКХ Наталья Балабина рассказала журналистам, что наказывать примерных плательщиков со стороны УК — неправильно.

«Управляющая компания имеет права направлять уведомления собственникам о задолженности, направлять обращения в суд, а также ограничивать поставку услуги или ресурса за исключением отопления и холодной воды. Но это ни в коем случае не должно отражаться на дисциплинированных плательщиках», — рассказала эксперт.

Сейчас жители дома могут потребовать у управляющей компании перерасчета за некачественно оказанную услугу. Для этого людям нужно обратиться службу строительного надзора. Убирать последствия аварии, по словам эксперта, также обязана управляющая компания.

Добавим, как рассказали жители дома, ранее они судились из-за подобной аварии с бывшей управляющей компанией.

«В бумагах УК тогда было очень много интересного. Служба откачки предоставила документы за откачку септика с нашего дома в сумме 93 074,10 руб, а старая УК в отчете за этот же период указала сумму более 325 964,62 руб», — рассказали жители дома.



Фото здесь и на обложке: «Сибновости»