prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 марта 2018, 06:44

Published 15 марта 2018, 06:44

Modified 27 сентября, 06:14

Updated 27 сентября, 06:14

«Переступает рамки маралий»: автор иска рассказал, почему подал в суд на Владимирова

15 марта 2018, 06:44
Автор искового заявления на депутата красноярского горсовета Владимира Владимирова прокомментировал «Проспекту Мира» свой иск.

Напомним, депутата красноярского горсовета Владимира Владимирова будут судить по административной статье за экстремизм. Он разместил на своей странице в фейсбуке коллаж, основанный на кадре из советского телесериала «Семнадцать мгновений весны». На оригинальном изображении главный герой, советский разведчик Макс Отто фон Штирлиц замахивается, чтобы ударить бутылкой по голове оберштурмбанфюрера СС Вильгельма Холтоффа. На рукаве у Холтоффа надета повязка с нацистской свастикой.

#Полина Бородкина#Люди#Новости
Подпишитесь
Популярное