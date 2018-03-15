«Переступает рамки маралий»: автор иска рассказал, почему подал в суд на Владимирова

<br><p>Депутат отметил, что вместо лица Холтоффа на коллаже было лицо школьника из Нового Уренгоя Николая Десятниченко, который в ноябре прошлого года выступил в Бундестаге в Германии. Школьник тогда сказал, что во время войны не все немецкие солдаты хотели воевать, после чего в России его обвинили в оправдании нацизма. </p><p>Владимиров пояснил, что публиковал картинку «из патриотических целей». Сейчас запись с изображением с его страницы удалена. Заявление в суд подал некий Никита Дмитриевич Владимиров (неполный тезка сына депутата). </p><p>«ПМ» связался с автором иска Никитой Владимировым, он пояснил нам, что является членом молодежной организации «Соколы ЛДПР». Он сообщил, что подал заявление в феврале этого года — спустя три месяца после публикации депутата Владимирова. Истец объяснил это нехваткой времени.</p><p><span></span></p><div><figcaption>Никита Владимиров / Фото: личная страница во «ВКонтакте»</figcaption></div><p><span></span>В разговоре с «ПМ» молодой человек заявил, что депутат горсовета переступил закон, тем самым опозорив их общую фамилию. </p><p><span></span></p><p><em>(орфография и пунктуация автора сохранены)</em></p><blockquote>«Этот человек носит со мной одинаковую фамилию и как считаю я он ее позорит. Владимир Владимиров популярный в соцсетях человек. У него много подпищиков, он многим диктует какие-то тренды. И при этом он переступает рамки маралий и как посчитал я закон, разместив антинародный символы. Считаю, что правоохранительные органы разберуться, — сообщил Никита. — Я добиваюсь только одно. Чтоб у нас в России отвечали по закону все люди. Не важно простой человек, работящий, бизнесмен, юрист или депутат. Я за справедливость».</blockquote><p>По закону осужденный по административной статье не имеет права избираться в депутаты в течение года после того, как будет исполнено постановление о назначении наказания. Выборы в горсовет пройдут уже через полгода, и депутат Владимир Владимиров заявлял, что вновь собирался избираться от «Патриотов России». Сам истец, в свою очередь, утверждает, что подача иска не связана с выборами. </p>