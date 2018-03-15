«Переступает рамки маралий»: автор иска рассказал, почему подал в суд на Владимирова

Posted 15 марта 2018, 06:44
Published 15 марта 2018, 06:44
Modified 27 сентября, 06:14
Updated 27 сентября, 06:14
Напомним, депутата красноярского горсовета Владимира Владимирова будут судить по административной статье за экстремизм. Он разместил на своей странице в фейсбуке коллаж, основанный на кадре из советского телесериала «Семнадцать мгновений весны». На оригинальном изображении главный герой, советский разведчик Макс Отто фон Штирлиц замахивается, чтобы ударить бутылкой по голове оберштурмбанфюрера СС Вильгельма Холтоффа. На рукаве у Холтоффа надета повязка с нацистской свастикой.