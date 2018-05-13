prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 мая 2018, 05:25

Published 13 мая 2018, 05:25

Modified 29 мая 2023, 09:44

Updated 29 мая 2023, 09:44

«Енисей» занял третье место в ФНЛ и поборется за выход в Премьер-лигу

13 мая 2018, 05:25

Красноярский «Енисей» завершил игру в Футбольной национальной лиге в этом сезоне на третьем месте, обыграв накануне питерское «Динамо» со счетом 2:1. Теперь красноярцы поборются за выход в Премьер-лигу в стыковых матчах.

Оба гола за «Енисей» во втором тайме со штрафных вчерашнем матче забил полузащитник Александр Ломакин. Соперником красноярского клуба в двух стыковых матчах станет команда, занявшая 14 место в РФПЛ. Она определится сегодня, это будет «Тосно» или «Анжи».

В прошлом году «Енисей» также играл в стыковых матчах за выход в Премьер-лигу с тульским «Арсеналом», но в итоге остался в ФНЛ.

Видео: ФК Енисей

#Спорт#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика