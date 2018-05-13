«Енисей» занял третье место в ФНЛ и поборется за выход в Премьер-лигу

Posted 13 мая 2018, 05:25
Published 13 мая 2018, 05:25
Modified 29 мая 2023, 09:44
Updated 29 мая 2023, 09:44
Красноярский «Енисей» завершил игру в Футбольной национальной лиге в этом сезоне на третьем месте, обыграв накануне питерское «Динамо» со счетом 2:1. Теперь красноярцы поборются за выход в Премьер-лигу в стыковых матчах.
Оба гола за «Енисей» во втором тайме со штрафных вчерашнем матче забил полузащитник Александр Ломакин. Соперником красноярского клуба в двух стыковых матчах станет команда, занявшая 14 место в РФПЛ. Она определится сегодня, это будет «Тосно» или «Анжи».
В прошлом году «Енисей» также играл в стыковых матчах за выход в Премьер-лигу с тульским «Арсеналом», но в итоге остался в ФНЛ.
Видео: ФК Енисей