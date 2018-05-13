«Енисей» занял третье место в ФНЛ и поборется за выход в Премьер-лигу

Оба гола за «Енисей» во втором тайме со штрафных вчерашнем матче забил полузащитник Александр Ломакин. Соперником красноярского клуба в двух стыковых матчах станет команда, занявшая 14 место в РФПЛ. Она определится сегодня, это будет «Тосно» или «Анжи».