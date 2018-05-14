Публикуем афишу на День города

Posted 14 мая 2018, 13:55
Published 14 мая 2018, 13:55
Modified 29 мая 2023, 09:44
Updated 29 мая 2023, 09:44
Красноярцам рассказали о программе празднования Дня города. Праздничные мероприятия пройдут в два этапа — с 1 по 12 июня и 25 августа.
1 июня с 12:00 до 13:30 на проспекте Мира состоится детский карнавал. Колонна пройдет от улицы Горького до БКЗ. В этот же день в 22:45 на острове Татышев (в районе ТРЦ «Июнь») запустят праздничный фейерверк. На следующий день, 2 июня, состоится веломарафон на 100 километров, всех ждут к 8:00 в поселке Емельяново.
3 июня откроется творческая площадка «АРТ-берег», которая находится на левобережной набережной Красноярска. Здесь состоится танцевальный фестиваль «Танцующие краски мира». Его участники познакомят красноярцев с аргентинским танго, сальсой, хастлом, хип-хопом и брейк-дансом. Время проведения фестиваля станет известно чуть позднее.
6 июня на набережной Енисея пройдет городской конкурс чтецов «Амфибрахий». Прочитать стихотворение собственного сочинения или другого автора может любой желающий, в том числе и дети. Конкурс состоится на набережной Енисея вечером, точное время сообщат позднее.
10 июня с 10:00 и до 15:00 на западной стороне острова Татышев пройдет открытый чемпионат города по парашютному спорту. Еще с 10:00 до 18:00 на острове состоятся соревнования по мини-футболу, баскетболу, волейболу, фаерболу и кроссфиту. Кроме этого, здесь пройдет чемпионат по ношению жен на руках.
На 11 и 12 июня запланированы разные концертные программы. Среди них — фестиваль казачьей культуры «Казачья застава» на набережной Енисея (с 12:00 до 15:00), выставка ретро-автомобилей на площади Революции (с 12:00 до 18:00), «Суриков стрит» в сквере Сурикова и многое другое.
Второй этап празднования Дня города пройдет 25 августа на проспекте Мира. С 11:00 до 13:00 пройдут народные гуляния, а завершится день выступлением приглашенной звезды (имя звезды пока не известно) и праздничным фейерверком в 22:50 на острове Татышев.