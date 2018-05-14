Публикуем афишу на День города

1 июня с 12:00 до 13:30 на проспекте Мира состоится детский карнавал. Колонна пройдет от улицы Горького до БКЗ. В этот же день в 22:45 на острове Татышев (в районе ТРЦ «Июнь») запустят праздничный фейерверк. На следующий день, 2 июня, состоится веломарафон на 100 километров, всех ждут к 8:00 в поселке Емельяново.