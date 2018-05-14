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Posted 14 мая 2018, 13:55

Published 14 мая 2018, 13:55

Modified 29 мая 2023, 09:44

Updated 29 мая 2023, 09:44

Публикуем афишу на День города

14 мая 2018, 13:55

Красноярцам рассказали о программе празднования Дня города. Праздничные мероприятия пройдут в два этапа  с 1 по 12 июня и 25 августа.

1 июня с 12:00 до 13:30 на проспекте Мира состоится детский карнавал. Колонна пройдет от улицы Горького до БКЗ. В этот же день в 22:45 на острове Татышев (в районе ТРЦ «Июнь») запустят праздничный фейерверк. На следующий день, 2 июня, состоится веломарафон на 100 километров, всех ждут к 8:00 в поселке Емельяново.

3 июня откроется творческая площадка «АРТ-берег», которая находится на левобережной набережной Красноярска. Здесь состоится танцевальный фестиваль «Танцующие краски мира». Его участники познакомят красноярцев с аргентинским танго, сальсой, хастлом, хип-хопом и брейк-дансом. Время проведения фестиваля станет известно чуть позднее.

6 июня на набережной Енисея пройдет городской конкурс чтецов «Амфибрахий». Прочитать стихотворение собственного сочинения или другого автора может любой желающий, в том числе и дети. Конкурс состоится на набережной Енисея вечером, точное время сообщат позднее.

10 июня с 10:00 и до 15:00 на западной стороне острова  Татышев пройдет открытый чемпионат города по парашютному спорту. Еще с 10:00 до 18:00 на острове состоятся соревнования по мини-футболу, баскетболу, волейболу, фаерболу и кроссфиту. Кроме этого, здесь пройдет чемпионат по ношению жен на руках.

На 11 и 12 июня запланированы разные концертные программы. Среди них  фестиваль казачьей культуры «Казачья застава» на набережной Енисея (с 12:00 до 15:00)выставка ретро-автомобилей на площади Революции (с 12:00 до 18:00)«Суриков стрит» в сквере Сурикова и многое другое. 

Второй этап празднования Дня города пройдет 25 августа на проспекте Мира. С 11:00 до 13:00 пройдут народные гуляния, а завершится день выступлением приглашенной звезды (имя звезды пока не известно) и праздничным фейерверком в 22:50 на острове Татышев.

С полной программой мероприятий можно познакомиться здесь.

#Город#Новости
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