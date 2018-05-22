«Билайн» признан лидером в сфере доступности мобильной связи для людей с инвалидностью

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») признан лидером по доступности сервисов мобильной связи для людей с разными видами инвалидности. Результаты такого исследования были представлены в Общественной Палате РФ 15 мая 2018 года.

Исследование DisQuestion (первое открытое исследование доступности услуг для людей с инвалидностью в России — прим.ред.) также оценило доступность для инвалидов услуг сферы банковского, гостиничного, туристического бизнеса. Организовал исследование проект Everland, в котором работают специалисты с разными видами инвалидности, что позволило всесторонне оценивать доступность среды.



В исследовании приняли участие эксперты и сотрудники фонда «Со-единение», АНО «Белая трость», Сергиево-Посадского детского дома слепоглухих, компаний Oriense и Everland. Эксперты также поделились тем, какие опции и качества услуг наиболее важны. Самыми востребованными для людей с инвалидностью стали следующие сервисы мобильной связи:

• доступность сайта и мобильного приложения;

• наличие, распространённость и финансовая доступность специальных тарифов, учитывающих особенности людей с инвалидностью;

• наличие специальных сервисов для комфортного обслуживания людей с особыми потребностями — в офисах компании, онлайн, а также через удаленные центры обслуживания;

• наличие программ обучения сотрудников общению с инвалидами;

— Задача исследования заключалась в том, чтобы посмотреть на реальную ситуацию с доступностью услуг — каждый день участники нашей команды, среди которых люди с ДЦП, сложностями передвижения, слепотой или ограничениями по слуху, сталкиваются с ситуациями, в которых они не могут воспользоваться простыми, но критичными для них опциями. Мы понимаем, что во многом это вопрос коммуникации — представители сферы услуг могут не знать, что действительно нужно этой аудитории для качественного сервиса. Зачастую дело не в каких-то огромных инвестициях, а в тонкой настройке и создании универсального дизайна. В нашей стране порядка 13 миллионов людей с инвалидностью. Мы хотели бы, чтобы бизнес увидел этих клиентов, — сообщила руководитель Everland Елена Мартынова.

Евгения Чистова, руководитель проектов социальной ответственности ПАО «ВымпелКом» отметила:

— Тема обеспечения доступности мобильной среды для людей с инвалидностью является одним из фокусов социальной ответственности «Билайн» на протяжении многих лет. Исследование является для нас шансом в рамках экспертного сообщества понять, какие запросы есть у общества в области поддержки людей с инвалидностью, что необходимо поменять в системе сервисной и технологической поддержки, чтобы с помощью мобильных услуг системно решать существующие проблемы и внедрять ассистивные технологии мирового класса.

Ранее «ВымпелКом» презентовало запуск спецпредложений для людей с инвалидностью по слуху и зрению, разработанных при их непосредственном участии. Например, тарифная опция «Со-общение», Сервис удаленного перевода с жестового языка, «Облачный сурдопереводчик», пилотное решение «Перчатка Брайля» — современное коммуникационное устройство и приложение, позволяющее слепоглухим людям и людям с нарушениями речи общаться в режиме реального времени со своими родными и близкими.

С полными результатами исследования можно ознакомиться по ссылке, а также в ближайшее время они будут размещены на портале The Question, где пройдет их дополнительное обсуждение.