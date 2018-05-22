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Posted 22 мая 2018, 07:38

Published 22 мая 2018, 07:38

Modified 29 мая 2023, 09:45

Updated 29 мая 2023, 09:45

«Билайн» признан лидером в сфере доступности мобильной связи для людей с инвалидностью

22 мая 2018, 07:38

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») признан лидером по доступности сервисов мобильной связи для людей с разными видами инвалидности. Результаты такого исследования были представлены в Общественной Палате РФ 15 мая 2018 года. 

Исследование DisQuestion (первое открытое исследование доступности услуг для людей с инвалидностью в России — прим.ред.) также оценило доступность для инвалидов услуг сферы банковского, гостиничного, туристического бизнеса. Организовал исследование проект Everland, в котором работают специалисты с разными видами инвалидности, что позволило всесторонне оценивать доступность среды.

В исследовании приняли участие эксперты и сотрудники фонда «Со-единение», АНО «Белая трость», Сергиево-Посадского детского дома  слепоглухих, компаний Oriense и Everland. Эксперты также поделились тем, какие опции и качества услуг наиболее важны. Самыми востребованными для людей с инвалидностью стали следующие сервисы мобильной связи: 

 • доступность сайта и мобильного приложения; 

 • наличие, распространённость и финансовая доступность специальных тарифов, учитывающих особенности людей с инвалидностью; 

 • наличие специальных сервисов для комфортного обслуживания людей с особыми потребностями — в офисах компании, онлайн, а также через удаленные центры обслуживания; 

 • наличие программ обучения сотрудников общению с инвалидами; 

— Задача исследования заключалась в  том, чтобы посмотреть на реальную ситуацию с доступностью услуг — каждый день участники нашей команды, среди которых люди с ДЦП, сложностями передвижения, слепотой или ограничениями по слуху, сталкиваются с ситуациями, в которых они не могут воспользоваться простыми, но критичными для них опциями. Мы понимаем, что во многом это вопрос коммуникации — представители сферы услуг могут не  знать, что действительно нужно этой аудитории для качественного сервиса. Зачастую дело не в каких-то огромных инвестициях, а в тонкой настройке и  создании универсального дизайна. В нашей стране порядка 13 миллионов людей с инвалидностью. Мы хотели бы, чтобы бизнес увидел этих клиентов, — сообщила руководитель Everland Елена Мартынова.

Евгения Чистова, руководитель проектов социальной ответственности ПАО  «ВымпелКом» отметила:

— Тема обеспечения доступности мобильной среды для людей  с инвалидностью является одним из фокусов социальной ответственности «Билайн»  на протяжении многих лет. Исследование является для нас шансом в рамках  экспертного сообщества понять, какие запросы есть у общества в области  поддержки людей с инвалидностью, что необходимо поменять в системе сервисной и  технологической поддержки, чтобы с помощью мобильных услуг системно решать существующие проблемы и внедрять ассистивные технологии мирового класса. 

Ранее «ВымпелКом» презентовало запуск спецпредложений для людей с инвалидностью по слуху и зрению, разработанных при их непосредственном участии. Например, тарифная опция «Со-общение», Сервис удаленного перевода с жестового языка, «Облачный сурдопереводчик», пилотное решение «Перчатка Брайля» — современное коммуникационное устройство и приложение, позволяющее слепоглухим людям и людям с нарушениями речи общаться в режиме реального времени со своими родными и близкими. 

С полными результатами исследования можно ознакомиться по ссылке, а также в ближайшее время они будут размещены на портале The Question, где пройдет их дополнительное обсуждение.


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