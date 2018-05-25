Мужчина изнасиловал 12-летнюю приемную дочь. Об этом стало известно из-за беременности девочки

Posted 25 мая 2018, 10:31
Published 25 мая 2018, 10:31
Modified 29 мая 2023, 09:45
Updated 29 мая 2023, 09:45
49-летний житель Балахтинского района подозревается в изнасиловании 12-летней приемной дочери, сообщает краевое управление Следственного комитета.
По предварительной версии следствия, ночью 14 марта 2018 года мужчина пришел в комнату к девочке, пока его супруга и приемные дети спали. Он совершил в отношении девочки сексуальное насилие и запретил ей рассказывать о произошедшем, угрожая сдать ее обратно в детский дом.
О случившемся стало известно после того, как школьница прошла ежегодное медицинское обследование, которое проводят опекаемым детям. Врачи установили у ребенка наличие беременности. На каком сроке — не уточняется.
«Также установлено, что подозреваемый впервые совершил в отношении ребенка преступление сексуального характера, когда ей было 11 лет», — сообщили в управлении СК.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование малолетней», его задержали.