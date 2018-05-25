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Posted 25 мая 2018, 10:31

Published 25 мая 2018, 10:31

Modified 29 мая 2023, 09:45

Updated 29 мая 2023, 09:45

Мужчина изнасиловал 12-летнюю приемную дочь. Об этом стало известно из-за беременности девочки

25 мая 2018, 10:31

49-летний житель Балахтинского района подозревается в изнасиловании 12-летней приемной дочери, сообщает краевое управление Следственного комитета. 

По предварительной версии следствия, ночью 14 марта 2018 года мужчина пришел в комнату к девочке, пока его супруга и приемные дети спали. Он совершил в отношении девочки сексуальное насилие и запретил ей рассказывать о произошедшем, угрожая сдать ее обратно в детский дом. 

О случившемся стало известно после того, как школьница прошла ежегодное медицинское обследование, которое проводят опекаемым детям. Врачи установили у ребенка наличие беременности. На каком сроке — не уточняется. 

«Также установлено, что подозреваемый впервые совершил в отношении ребенка преступление сексуального характера, когда ей было 11 лет», — сообщили в управлении СК. 

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование малолетней», его задержали.

#Криминал#Новости
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