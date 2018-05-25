Мужчина изнасиловал 12-летнюю приемную дочь. Об этом стало известно из-за беременности девочки

По предварительной версии следствия, ночью 14 марта 2018 года мужчина пришел в комнату к девочке, пока его супруга и приемные дети спали. Он совершил в отношении девочки сексуальное насилие и запретил ей рассказывать о произошедшем, угрожая сдать ее обратно в детский дом.

