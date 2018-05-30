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Posted 30 мая 2018, 00:23

Published 30 мая 2018, 00:23

Modified 29 мая 2023, 09:45

Updated 29 мая 2023, 09:45

Под Солнечным горит склад с шинами

30 мая 2018, 00:23

Сегодня утром под Солнечным произошел крупный пожар. Из-за горящего на большой площади склада с автомобильными шинами задымлены ближайшие жилые кварталы микрорайона. 

Пожар произошел на складе резиновых изделий в поселке Сухая Балка. Возгорание началось в 05:43, его площадь составляет 700 квадратных метров. На месте работают 25 человек и восемь единиц техники.



По предварительным данным, погибших или пострадавших нет. Причина пожара пока неизвестна. 

UPD: как сообщили в краевом управлении МЧС, в 08:00 пожар был локализован. В 9:31 огонь был потушен полностью. 

Видео: «Проспект Мира»

#Происшествия#Новости
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