Под Солнечным горит склад с шинами

Posted 30 мая 2018, 00:23
Published 30 мая 2018, 00:23
Modified 29 мая 2023, 09:45
Updated 29 мая 2023, 09:45
Сегодня утром под Солнечным произошел крупный пожар. Из-за горящего на большой площади склада с автомобильными шинами задымлены ближайшие жилые кварталы микрорайона.
Пожар произошел на складе резиновых изделий в поселке Сухая Балка. Возгорание началось в 05:43, его площадь составляет 700 квадратных метров. На месте работают 25 человек и восемь единиц техники.
По предварительным данным, погибших или пострадавших нет. Причина пожара пока неизвестна.
UPD: как сообщили в краевом управлении МЧС, в 08:00 пожар был локализован. В 9:31 огонь был потушен полностью.
Видео: «Проспект Мира»