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Posted 5 июня 2018, 08:28

Published 5 июня 2018, 08:28

Modified 29 мая 2023, 09:44

Updated 29 мая 2023, 09:44

В центре оцепили дом из-за сообщения о бомбе

5 июня 2018, 08:28

В центре Красноярска оцепили жилой дом из-за сообщения о бомбе, сообщает «7 канал». Речь идет о здании на проспекте Мира, 26.

По информации телеканала, поводом для вызова спецслужб стал подозрительный предмет, похожий на бутылку, — его заметили в помещении организации по займам малому бизнесу, расположенном в доме. 

Сообщается, что дороги не перекрыты, у дома находится спецтехника. На месте работают полицейские и спасатели — они ждут взрывотехников, чтобы те извлекли предмет. В здание никого не пускают. 

Позднее в пресс-службе городской полиции уточнили, что сообщение оказалось ложным. 

#Происшествия#Новости
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