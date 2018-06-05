В центре оцепили дом из-за сообщения о бомбе

Posted 5 июня 2018, 08:28
Published 5 июня 2018, 08:28
Modified 29 мая 2023, 09:44
Updated 29 мая 2023, 09:44
В центре Красноярска оцепили жилой дом из-за сообщения о бомбе, сообщает «7 канал». Речь идет о здании на проспекте Мира, 26.
По информации телеканала, поводом для вызова спецслужб стал подозрительный предмет, похожий на бутылку, — его заметили в помещении организации по займам малому бизнесу, расположенном в доме.
Сообщается, что дороги не перекрыты, у дома находится спецтехника. На месте работают полицейские и спасатели — они ждут взрывотехников, чтобы те извлекли предмет. В здание никого не пускают.
Позднее в пресс-службе городской полиции уточнили, что сообщение оказалось ложным.