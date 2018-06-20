В Центральном парке уволили розовую овечку 🐑

Хозяйка животного пояснила «ПМ», что овечку зовут Долли, а ее шерсть красят специальной безвредной краской. В последние дни посетители перестали замечать Долли в парке — ее больше не выводят к людям, но по какой причине, нам не уточнили. Вернется ли Долли, также не ясно.



Овечка Долли уже несколько лет «работает» в парке. Скорее всего, это разные животные, которых красили в один цвет. Кого-то овечка радовала, кто-то с ней фотографировался и играл, но некоторые жители не раз возмущались. Красноярцы отмечали, что питомца (питомцев) красят токсичной краской и заставляют весь день стоять на жаре для развлечения людей.



Может быть, именно с этим возмущением красноярцев связано увольнение овечки.

