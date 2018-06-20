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Posted 20 июня 2018, 09:24

Published 20 июня 2018, 09:24

Modified 29 мая 2023, 09:44

Updated 29 мая 2023, 09:44

В Центральном парке уволили розовую овечку 🐑

20 июня 2018, 09:24

Розовую овечку, с которой часто фотографировались посетители Центрального парка, кажется, уволили. 

Хозяйка животного пояснила «ПМ», что овечку зовут Долли, а ее шерсть красят специальной безвредной краской. В последние дни посетители перестали замечать Долли в парке — ее больше не выводят к людям, но по какой причине, нам не уточнили. Вернется ли Долли, также не ясно.

Овечка Долли уже несколько лет «работает» в парке. Скорее всего, это разные животные, которых красили в один цвет. Кого-то овечка радовала, кто-то с ней фотографировался и играл, но некоторые жители не раз возмущались. Красноярцы отмечали, что питомца (питомцев) красят токсичной краской и заставляют весь день стоять на жаре для развлечения людей. 

Может быть, именно с этим возмущением красноярцев связано увольнение овечки.
#Сергей Ошаров#Общество#Новости
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