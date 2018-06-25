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Posted 25 июня 2018, 15:26

Published 25 июня 2018, 15:26

Modified 29 мая 2023, 09:43

Updated 29 мая 2023, 09:43

В центре Канска горит старинное здание. Там располагается редакция газеты

25 июня 2018, 15:26

В Канске на площади Коростелева горит старинное кирпичное здание, в котором располагается редакция газеты «Канские ведомости». Пожар начался около полутора часов назад.  

Как сообщают очевидцы «ПМ», на месте сейчас работают примерно четыре пожарные машины, но огонь пока не удается потушить. У здания, по нашим сведениям, рухнуло перекрытие между первым и вторым этажами, а также провалилась крыша. Местный «5 канал» пишет, что пожарные пытаются спасти Молодежную и Чеховскую библиотеки, которые также находятся в этом же здании, рядом с горящей редакцией.   

Как видно на кадрах многочисленных видео и фото, огонь охватил практически все здание, а дым заполонил площадь. О погибших в соцсетях не сообщается. 

#Происшествия#Новости
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