В центре Канска горит старинное здание. Там располагается редакция газеты

Как сообщают очевидцы «ПМ», на месте сейчас работают примерно четыре пожарные машины, но огонь пока не удается потушить. У здания, по нашим сведениям, рухнуло перекрытие между первым и вторым этажами, а также провалилась крыша. Местный «5 канал» пишет, что пожарные пытаются спасти Молодежную и Чеховскую библиотеки, которые также находятся в этом же здании, рядом с горящей редакцией.

Как видно на кадрах многочисленных видео и фото, огонь охватил практически все здание, а дым заполонил площадь. О погибших в соцсетях не сообщается.