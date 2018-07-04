Максим Фадеев заценил певца из Красноярска

Posted 4 июля 2018, 12:51
Published 4 июля 2018, 12:51
Modified 29 мая 2023, 09:42
Updated 29 мая 2023, 09:42
Продюсер Максим Фадеев, который сейчас ищет исполнителей гимна Универсиады-2019, заценил исполнителя из Красноярска Даниила Желянина.
В течение недели Фадеев оценивал вокалистов из Сибири и в итоге отобрал тройку лучших, на его взгляд. В их числе оказался и 20-летний житель Красноярска Даниил Желянин. На опубликованном Фадеевым видео он выступает третьим.
«Шок и радость, спасибо, Максим Александрович, за шанс, которого я так желал и сильно ждал», — написал в комментариях Даниил.
Сейчас продюсер объявил кастинг среди жителей Дальневосточного округа.