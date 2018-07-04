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Posted 4 июля 2018, 12:51

Published 4 июля 2018, 12:51

Modified 29 мая 2023, 09:42

Updated 29 мая 2023, 09:42

Максим Фадеев заценил певца из Красноярска

4 июля 2018, 12:51

Продюсер Максим Фадеев, который сейчас ищет исполнителей гимна Универсиады-2019, заценил исполнителя из Красноярска Даниила Желянина. 

  • Еще в мае Фадеев объявил, что именно он напишет гимн красноярской Универсиады. Специально для этого продюсер запустил проект под названием #Unisong. С помощью хештега Фадеев ищет в инстаграме подходящих вокалистов. Каждую неделю он объявляет новый округ, жители которого могут отправить заявку и поучаствовать в проекте. Неделю назад конкурс стартовал и в Сибирском федеральном округе. 

В течение недели Фадеев оценивал вокалистов из Сибири и в итоге отобрал тройку лучших, на его взгляд. В их числе оказался и 20-летний житель Красноярска Даниил Желянин. На опубликованном Фадеевым видео он выступает третьим. 

«Шок и радость, спасибо, Максим Александрович, за шанс, которого я так желал и сильно ждал», — написал в комментариях Даниил.

Сейчас продюсер объявил кастинг среди жителей Дальневосточного округа. 

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