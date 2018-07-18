Осенью в Красноярске появится речной транспорт

С сентября по Енисею запустят два пассажирских катера, которые станут частью системы общественного транспорта Красноярска, об этом 18 июля в ходе пресс-тура заявила директор красноярской турфирмы «Сибирь для людей» Вера Лютницкая. Помощь и финансовую поддержку предпринимателям окажут администрация Красноярска и Агентство развития бизнеса.





— Наша задача — это финансовая поддержка таких инициативных предпринимателей. В ближайшее время мы рассмотрим возможность предоставления займа для пополнения флота. Мы все стоим в пробках, мы все дышим выхлопами газа. Мы живём на берегу красивой реки — Енисей, и сам бог велел проводить на реке время летом чаще, — отметил гендиректор агентства Александр Граматунов.

Сейчас строятся первые два катера вместимостью 12 пассажиров каждый, а в ближайшие 3 года предприниматели планируют запустить 34 судна. При этом 5 из них будут повышенной вместимости — это корабли типа «Фонтанка», которые ходят в Петербурге, с открытыми панорамными зонами. Их появление прогнозируют в течение ближайших двух лет.

Пассажирские катера будут курсировать от Речного вокзала с мая по сентябрь до остановок Бобровый лог, Пашенный, остров Молокова, ТРЦ «Красноярье», ДК 1 Мая, остров Татышев — Октябрьский мост, остров Татышев — БКЗ.