prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 июля 2018, 10:56

Published 18 июля 2018, 10:56

Modified 29 мая 2023, 09:42

Updated 29 мая 2023, 09:42

Осенью в Красноярске появится речной транспорт

18 июля 2018, 10:56

С сентября по Енисею запустят два пассажирских катера, которые станут частью системы общественного транспорта Красноярска, об этом 18 июля в ходе пресс-тура заявила директор красноярской турфирмы «Сибирь для людей» Вера Лютницкая. Помощь и финансовую поддержку предпринимателям окажут администрация Красноярска и Агентство развития бизнеса.


— Наша задача — это финансовая поддержка таких инициативных предпринимателей. В ближайшее время мы рассмотрим возможность предоставления займа для пополнения флота. Мы все стоим в пробках, мы все дышим выхлопами газа. Мы живём на берегу красивой реки — Енисей, и сам бог велел проводить на реке время летом чаще, — отметил гендиректор агентства Александр Граматунов.

Сейчас строятся первые два катера вместимостью 12 пассажиров каждый, а в ближайшие 3 года предприниматели планируют запустить 34 судна. При этом 5 из них будут повышенной вместимости — это корабли типа «Фонтанка», которые ходят в Петербурге, с открытыми панорамными зонами. Их появление прогнозируют в течение ближайших двух лет.

Пассажирские катера будут курсировать от Речного вокзала с мая по сентябрь до остановок Бобровый лог, Пашенный, остров Молокова, ТРЦ «Красноярье», ДК 1 Мая, остров Татышев — Октябрьский мост, остров Татышев — БКЗ.

При этом стоимость проезда будет зависеть от пройдёного расстояния.

— Пока предполагается самый большой ценник в 100 рублей при поездке от острова Татышев до Пашенного, а на меньшее расстояние цена, понятно, будет меньше. Поездка от Татышева до Торгового центра будет стоить около 20 рублей, — пояснила Вера Лютницкая.

Отслеживать местонахождение речного транспорта, покупать проездные билеты можно будет в специальном приложении для смартфонов и через сайт.

#Город#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика