Супермаркет «Светофор» отказался продавать товар покупателям без тележек

Posted 20 июля 2018, 10:40
Published 20 июля 2018, 10:40
Modified 29 мая 2023, 09:42
Updated 29 мая 2023, 09:42
В супермаркете «Светофор», который расположен на улице Кутузова, продавцы отказались продавать товар покупателям без тележки. Об этом Новостям ТВК сообщили недовольные покупатели.
По словам клиентов, даже если человек просто приносит хлеб в руках, то продавец все равно отказывается его обслуживать:
«Поехали на озера в выходные. Думаем, заедем возьмем печенье, консервы. Набрали так нормально. Но нас было трое человек, и мы всё в руках донесли до кассы. Когда дошла очередь, нас не стали рассчитывать, просто потому что у нас не было тележки».
Сотрудники «Светофора» отказались прокомментировать журналистам ситуацию. В управлении Роспотребнадзора обещали провести проверку и «принять меры».