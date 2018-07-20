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Posted 20 июля 2018, 10:40

Published 20 июля 2018, 10:40

Modified 29 мая 2023, 09:42

Updated 29 мая 2023, 09:42

Супермаркет «Светофор» отказался продавать товар покупателям без тележек

20 июля 2018, 10:40

В супермаркете «Светофор», который расположен на улице Кутузова, продавцы отказались продавать товар покупателям без тележки. Об этом Новостям ТВК сообщили недовольные покупатели. 

По словам клиентов, даже если человек просто приносит хлеб в руках, то продавец все равно отказывается его обслуживать:

«Поехали на озера в выходные. Думаем, заедем возьмем печенье, консервы. Набрали так нормально. Но нас было трое человек, и мы всё в руках донесли до кассы. Когда дошла очередь, нас не стали рассчитывать, просто потому что у нас не было тележки».

Сотрудники «Светофора» отказались прокомментировать журналистам ситуацию. В управлении Роспотребнадзора обещали провести проверку и «принять меры»

  • Красноярская сеть «Светофор» существует с 2009 года. По данным «Infoline-Аналитики», на 1 ноября 2017 года сеть включала 584 торговые точки в разных регионах страны.
  • В 2016 году управление Роспотребнадзора оштрафовало красноярский «Светофор» за недовес продуктов. В том же году сотрудники ведомства снова проверили несколько магазинов и признали незаконным установленный там лимит на покупки — сеть продавала товар на сумму от 300-400 рублей. В отношении владельцев были возбуждены административные дела. 
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