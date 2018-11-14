В Красноярске родилась девочка весом в 500 граммов 👶🏻

Posted 14 ноября 2018, 08:06
Published 14 ноября 2018, 08:06
Modified 29 мая 2023, 09:37
Updated 29 мая 2023, 09:37
Красноярские врачи выхаживают малыша весом в 500 граммов, сообщили в краевом перинатальном центре.
Как рассказали в центре, в октябре у них родилось 378 детей: 184 мальчика и 194 девочки. Самым маленьким ребенком при рождении стала девочка весом всего в 500 граммов, а самым большим — мальчик весом в 4 килограмма 550 граммов.
Помимо девочки, в этом году с маленьким весом родились еще два мальчика: один в феврале — 500 граммов, другой в сентябре — 580 граммов.