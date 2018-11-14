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Posted 14 ноября 2018, 08:06

Published 14 ноября 2018, 08:06

Modified 29 мая 2023, 09:37

Updated 29 мая 2023, 09:37

В Красноярске родилась девочка весом в 500 граммов 👶🏻

14 ноября 2018, 08:06

Красноярские врачи выхаживают малыша весом в 500 граммов, сообщили в краевом перинатальном центре.

Как рассказали в центре, в октябре у них родилось 378 детей: 184 мальчика и 194 девочки. Самым маленьким ребенком при рождении стала девочка весом всего в 500 граммов, а самым большим — мальчик весом в 4 килограмма 550 граммов. 

Помимо девочки, в этом году с маленьким весом родились еще два мальчика: один в феврале — 500 граммов, другой в сентябре — 580 граммов.

  • В июле 2017 года в перинатальном центре также родилась девочка весом в 500 граммов. Она появилась раньше срока и не могла сама есть, дышать и поддерживать температуру. Её подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и поместили в специальный инкубатор, вскоре девочка начала поправляться и прибавлять в весе.
#Полина Бородкина#Общество#Новости
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