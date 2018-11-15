Улицу 9 Мая полностью перекроют на одну ночь из-за строительства надземного пешеходного перехода в районе ледовой арены «Арена — Север». Перекрытие будет действовать с 22:30 17 ноября до 06:00 18 ноября.

9 Мая перероют на участке от улицы Авиаторов до улицы Шахтеров. Перекрытый участок можно будет объехать по улицам Алексеева и Молокова.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Еще в ночь на 18 ноября частично перекроют улицы 78 Добровольческой Бригады и Петра Ломако.