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Posted 15 ноября 2018, 07:26

Published 15 ноября 2018, 07:26

Modified 29 мая 2023, 09:37

Updated 29 мая 2023, 09:37

Улицу 9 Мая полностью перекроют на одну ночь

15 ноября 2018, 07:26

Улицу 9 Мая полностью перекроют на одну ночь из-за строительства надземного пешеходного перехода в районе ледовой арены «Арена — Север». Перекрытие будет действовать с 22:30 17 ноября до 06:00 18 ноября.

9 Мая перероют на участке от улицы Авиаторов до улицы Шахтеров. Перекрытый участок можно будет объехать по улицам Алексеева и Молокова.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Еще в ночь на 18 ноября частично перекроют улицы 78 Добровольческой Бригады и Петра Ломако. 

#Полина Бородкина#Город#Новости
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