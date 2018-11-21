Часть здания мэрии продали бизнесменам за 30 миллионов рублей

Posted 21 ноября 2018, 06:45
Published 21 ноября 2018, 06:45
Modified 29 мая 2023, 09:37
Updated 29 мая 2023, 09:37
Бизнесмены выкупили за 30 миллионов рублей часть здания городской администрации на Карла Маркса, 93. Это нежилое помещение площадью 860 квадратов на цокольном этаже здания.
Из распоряжения о приватизации следует, что в департамент муниципального имущества обратился арендатор этого помещения — ООО «Комфорт Хаус» — с просьбой о реализации преимущественного права на приобретение муниципального имущества. Право покупки бизнесменам предоставили, оценив рыночную стоимость помещения в 30 миллионов рублей. Компании дали рассрочку на 7 лет с условием ежемесячных выплат равными долями.
Распоряжение о приватизации подписала 19 ноября вице-мэр — руководитель департамента муниципального имущества и земельных отношений Наталья Павлович.
Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», основным видом деятельности ООО «Комфорт Хаус» является управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Директором компании значится Зоя Сереброва, сама фирма в равных долях принадлежит Зое и Евгению Серебровым.
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