Часть здания мэрии продали бизнесменам за 30 миллионов рублей

Из распоряжения о приватизации следует, что в департамент муниципального имущества обратился арендатор этого помещения — ООО «Комфорт Хаус» — с просьбой о реализации преимущественного права на приобретение муниципального имущества. Право покупки бизнесменам предоставили, оценив рыночную стоимость помещения в 30 миллионов рублей. Компании дали рассрочку на 7 лет с условием ежемесячных выплат равными долями.