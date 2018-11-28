Что эксперты XIV Красноярского городского форума говорят о Красноярске

Состоялось пленарное заседание XIV Красноярского городского форума «Будущее. Проектируем вместе». Мэр Красноярска Сергей Еремин, федеральные и зарубежные эксперты обсудили тренды развития современных городов и свое видение преимуществ Красноярска. Отметим, что форум установил рекорд по количеству приглашенных экспертов — они прибыли не только из России, но также из Голландии и Китая. В нашей подборке — ключевые мнения и предложения участников дискуссии.

Руководитель Центра территориального маркетинга Константин Гаранин (г. Москва):

«Я не в первый раз в Красноярске и могу сказать, что город стал лучше. Уверен, Красноярск может показать всей России, как может меняться мегаполис. Хочется, чтобы ваш город стал точкой роста идей, которые зададут тренд всей стране».

Руководитель проектов направления «Пространственное развитие» Фонда ЦСР Ольга Гай (г. Москва):

«Красноярск имеет потенциал войти в топ-10 городов делового туризма. Считаю, что мегаполис нужно раскрыть не только во внешнее пространство, но и для жителей, вовлечь их в управление территорией. Поскольку позитивный информационный фон о городе, прежде всего, создают сами жители».