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Posted 20 декабря 2018, 11:20

Published 20 декабря 2018, 11:20

Modified 29 мая 2023, 09:35

Updated 29 мая 2023, 09:35

Незаконные свалки начали искать из космоса

20 декабря 2018, 11:20

В Красноярском крае решили искать несанкционированные свалки с помощью космоснимков, сообщили в краевом министерстве экологии.

Как рассказывают в ведомстве, первые результаты таких поисков уже есть — несанкционированную свалку с отходами лесопиления обнаружили в Канске (установлена и дата ее образования, и динамика увеличения). Отходы находятся недалеко от пяти профильных предприятий, от руководства которых потребовали очистить территорию. Вместе с этим информация о незаконной свалке направлена в суд. 

Договор на мониторинг заключен с СФУ — университет будет заниматься геоинформационным анализом данных дистанционного зондирования поверхности земельных участков. 

#Полина Бородкина#Город#Новости
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