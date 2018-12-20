Незаконные свалки начали искать из космоса

Как рассказывают в ведомстве, первые результаты таких поисков уже есть — несанкционированную свалку с отходами лесопиления обнаружили в Канске (установлена и дата ее образования, и динамика увеличения). Отходы находятся недалеко от пяти профильных предприятий, от руководства которых потребовали очистить территорию. Вместе с этим информация о незаконной свалке направлена в суд.