Незаконные свалки начали искать из космоса

Posted 20 декабря 2018, 11:20
Published 20 декабря 2018, 11:20
Modified 29 мая 2023, 09:35
Updated 29 мая 2023, 09:35
В Красноярском крае решили искать несанкционированные свалки с помощью космоснимков, сообщили в краевом министерстве экологии.
Как рассказывают в ведомстве, первые результаты таких поисков уже есть — несанкционированную свалку с отходами лесопиления обнаружили в Канске (установлена и дата ее образования, и динамика увеличения). Отходы находятся недалеко от пяти профильных предприятий, от руководства которых потребовали очистить территорию. Вместе с этим информация о незаконной свалке направлена в суд.
Договор на мониторинг заключен с СФУ — университет будет заниматься геоинформационным анализом данных дистанционного зондирования поверхности земельных участков.