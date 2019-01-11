Девушку на BMW арестовали за тонировку. Это ее оштрафовали за въезд на вантовый мост
11 января 2019, 09:01
Красноярку на автомобиле марки BMW арестовали за тонировку стекол, сообщили в краевом управлении ГИБДД.
Ранее девушка получила штраф за въезд на пешеходный вантовый мост ради фото в инстаграм — отмечалось, что за последний год она 13 раз привлекалась к административной ответственности за различные нарушения ПДД.
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