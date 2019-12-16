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Posted 16 декабря 2019, 06:33

Published 16 декабря 2019, 06:33

Modified 29 мая 2023, 10:11

Updated 29 мая 2023, 10:11

На Караульной горе исчезла пушка 🙀

16 декабря 2019, 06:33

Гаубицу возле часовни на Караульной горе отправили на ремонт. С сегодняшнего дня, 16 декабря, полуденные выстрелы из нее прекратились. 

Ремонтом займутся военные специалисты. Сейчас «пушка» находится на учебно-полевой базе Военно-инженерного института СФУ.  

О том, когда ремонт «пушки» будет закончен, в СФУ «ПМ» сказали, что 
«сроки будут зависеть от технического состояния орудия. Пока точно обозначить их невозможно».

  • Традицию полуденного выстрела ввели в 2001 году. С 2015 года залп начала давать гаубица Д-30 производства начала 1960-х годов.

фото на обложке: Антон Ермушев

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