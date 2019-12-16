На Караульной горе исчезла пушка 🙀

Posted 16 декабря 2019, 06:33
Published 16 декабря 2019, 06:33
Modified 29 мая 2023, 10:11
Updated 29 мая 2023, 10:11
Гаубицу возле часовни на Караульной горе отправили на ремонт. С сегодняшнего дня, 16 декабря, полуденные выстрелы из нее прекратились.
Ремонтом займутся военные специалисты. Сейчас «пушка» находится на учебно-полевой базе Военно-инженерного института СФУ.
О том, когда ремонт «пушки» будет закончен, в СФУ «ПМ» сказали, что
«сроки будут зависеть от технического состояния орудия. Пока точно обозначить их невозможно».
фото на обложке: Антон Ермушев