В промзоне нашли тело мужчины со следами укусов собак

По информации НГС, все произошло в районе баз у КрасТЭЦ. Издание со ссылкой на источники пишет, что мужчина мог скончаться от испуга и инфаркта. Кроме этого, у сторожа, как сообщается, была эпилепсия — «он мог упасть в судорогах, чем привлек внимание бездомных собак». По словам очевидцев, серьезных рваных ран на теле не было; в тот день один из них видел неподалеку стаю агрессивных собак.