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Posted 15 января 2020, 04:33

Published 15 января 2020, 04:33

Modified 29 мая 2023, 10:12

Updated 29 мая 2023, 10:12

В промзоне нашли тело мужчины со следами укусов собак

15 января 2020, 04:33

В Красноярске следователи проверяют обстоятельства смерти 58-летнего мужчины — его тело нашли на правом берегу со следами собачьих укусов.

Мужчина работал сторожем на производственной базе в Ленинском районе, рассказали в управлении СК. О произошедшем в правоохранительные органы сообщили 11 января. 

Судмедэксперты уточняют, от чего именно погиб мужчина. Проводится проверка, по итогам которой могут возбудить уголовное дело.

По информации НГС, все произошло в районе баз у КрасТЭЦ. Издание со ссылкой на источники пишет, что мужчина мог скончаться от испуга и инфаркта. Кроме этого, у сторожа, как сообщается, была эпилепсия — «он мог упасть в судорогах, чем привлек внимание бездомных собак». По словам очевидцев, серьезных рваных ран на теле не было; в тот день один из них видел неподалеку стаю агрессивных собак. 

  • Летом подрядчик по отлову собак пожаловался на то, что жители Студгородка не дали поймать и стерилизовать бездомную собаку на территории одного из предприятий. Подрядчик заявил, что такой подход только увеличивает число бродячих псов. В тех же числах в соцсетях было опубликовано видео с нападением собак как раз в этом районе.
  • В октябре замначальника управления дорог, инфраструктуры и благоустройства (УДИБ) Станислав Наливкин заявил журналистам о том, почему не отлавливают всех бродячих собак в городе. По его словам, если убрать с улиц бездомных псов вообще, то их место займут крысы.
#Происшествия#Новости
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