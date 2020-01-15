В промзоне нашли тело мужчины со следами укусов собак

Posted 15 января 2020, 04:33
Published 15 января 2020, 04:33
Modified 29 мая 2023, 10:12
Updated 29 мая 2023, 10:12
В Красноярске следователи проверяют обстоятельства смерти 58-летнего мужчины — его тело нашли на правом берегу со следами собачьих укусов.
Мужчина работал сторожем на производственной базе в Ленинском районе, рассказали в управлении СК. О произошедшем в правоохранительные органы сообщили 11 января.
Судмедэксперты уточняют, от чего именно погиб мужчина. Проводится проверка, по итогам которой могут возбудить уголовное дело.
По информации НГС, все произошло в районе баз у КрасТЭЦ. Издание со ссылкой на источники пишет, что мужчина мог скончаться от испуга и инфаркта. Кроме этого, у сторожа, как сообщается, была эпилепсия — «он мог упасть в судорогах, чем привлек внимание бездомных собак». По словам очевидцев, серьезных рваных ран на теле не было; в тот день один из них видел неподалеку стаю агрессивных собак.