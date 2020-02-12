prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 февраля 2020, 10:54

Published 12 февраля 2020, 10:54

Modified 29 мая 2023, 10:13

Updated 29 мая 2023, 10:13

Красноярец встретил любовь во время эвакуации из Уханя. Они ждут конца карантина, чтобы пойти на свидание 💞

12 февраля 2020, 10:54

Красноярец Даниил Парфенович, который снимает видео в санатории под Тюменью, рассказал о знакомстве с девушкой во время эвакуации из китайского Уханя из-за коронавируса. 

фото: Даниил Парфенович, Инна Савинцева / vk.com

Даниил поделился с «Проспектом Мира» своей историей — он познакомился с Инной девять дней назад в аэропорту Уханя, и молодые люди сразу понравились друг другу.

«В первую встречу мы посмотрели друг другу в глаза и поняли: мы те, кто нужен друг другу. Ее взгляд так и говорил: «я рада тебя видеть», как и мой. Мы говорили без перерывов, я сразу увидел в ней человека, знающего больше, чем мои сверстники. А я, скрывать не буду, люблю людей, которые способны меня научить многому, а я их в свою очередь».

После эвакуации и прибытия в санаторий Даниил и Инна не хотели разлучаться — даже придумали план, но им все-таки не воспользовались. 

«После попадания в больницу у нас была возможность быть вместе. Мы хотели схитрить и сказать, что мы в гражданском браке. Ну а что, если мы взрослые люди и уже дошли до такого».

Сейчас они лежат в раздельных палатах и обмениваются через мессенджеры сообщениями, звонками и видео — в долгих разговорах уже признаются друг другу в чувствах. Даниил рассказывал в своих видео, что покидать комнаты запрещено, из-за нарушителей карантин могут продлить. Пока, по его словам, вирус ни у кого не выявили. 

По рассказу Даниила, Инна сейчас чувствует себя плохо — у нее постоянно болит голова, обезболивающие не помогают. 

Сама Инна сказала «ПМ», что с «Даней» сразу нашлось множество общих тем, точек соприкосновения. Девушка говорит, что с Даниилом ей хорошо. 

«Мне Даня в карман куртки подложил тульский пряник. А я узнала об этом уже в автобусе, который отвозил нас в самолет. Ну и я давай на весь автобус: «Ребята, мне кто-то в карман положил тульский пряник, мне так приятно, спасибо!» А самой неловко на него смотреть, а вдруг я ошиблась, до сих пор не знаю. Ощущение совершенно определенное — степени свободы расширяются и не страшно свернуть горы. Хотя, конечно, жизнь характер закаляет, но вдвоем же так круто».

Даниил надеется, что к концу карантина девушка поправится, и они вместе прогуляются по Тюмени. 

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика