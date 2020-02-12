Красноярец встретил любовь во время эвакуации из Уханя. Они ждут конца карантина, чтобы пойти на свидание 💞

Красноярец Даниил Парфенович, который снимает видео в санатории под Тюменью, рассказал о знакомстве с девушкой во время эвакуации из китайского Уханя из-за коронавируса.

фото: Даниил Парфенович, Инна Савинцева / vk.com

Даниил поделился с «Проспектом Мира» своей историей — он познакомился с Инной девять дней назад в аэропорту Уханя, и молодые люди сразу понравились друг другу.

«В первую встречу мы посмотрели друг другу в глаза и поняли: мы те, кто нужен друг другу. Ее взгляд так и говорил: «я рада тебя видеть», как и мой. Мы говорили без перерывов, я сразу увидел в ней человека, знающего больше, чем мои сверстники. А я, скрывать не буду, люблю людей, которые способны меня научить многому, а я их в свою очередь».

После эвакуации и прибытия в санаторий Даниил и Инна не хотели разлучаться — даже придумали план, но им все-таки не воспользовались.

«После попадания в больницу у нас была возможность быть вместе. Мы хотели схитрить и сказать, что мы в гражданском браке. Ну а что, если мы взрослые люди и уже дошли до такого».

Сейчас они лежат в раздельных палатах и обмениваются через мессенджеры сообщениями, звонками и видео — в долгих разговорах уже признаются друг другу в чувствах. Даниил рассказывал в своих видео, что покидать комнаты запрещено, из-за нарушителей карантин могут продлить. Пока, по его словам, вирус ни у кого не выявили.

По рассказу Даниила, Инна сейчас чувствует себя плохо — у нее постоянно болит голова, обезболивающие не помогают.

Сама Инна сказала «ПМ», что с «Даней» сразу нашлось множество общих тем, точек соприкосновения. Девушка говорит, что с Даниилом ей хорошо.

«Мне Даня в карман куртки подложил тульский пряник. А я узнала об этом уже в автобусе, который отвозил нас в самолет. Ну и я давай на весь автобус: «Ребята, мне кто-то в карман положил тульский пряник, мне так приятно, спасибо!» А самой неловко на него смотреть, а вдруг я ошиблась, до сих пор не знаю. Ощущение совершенно определенное — степени свободы расширяются и не страшно свернуть горы. Хотя, конечно, жизнь характер закаляет, но вдвоем же так круто».

Даниил надеется, что к концу карантина девушка поправится, и они вместе прогуляются по Тюмени.

