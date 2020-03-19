В Лесосибирске мальчик ушел в школу и пропал. Его не могут найти уже 19 лет

В Красноярском крае разыскивают Ваню Мингалова из Лесосибирска — мальчик пропал 19 лет назад.

фото: krk.sledcom.ru

11-летний Ваня пропал 7 декабря 2001 года. В тот день он ушел в школу, но домой не вернулся. До сих пор о нем ничего неизвестно.

фото: vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk

Приметы Вани на момент исчезновения: на вид 10-11 лет, рост 145-150 см, лицо европеоидное, лоб средний вертикальный, на подбородке ямочка, волосы светло-русые. Был одет в спортивную шапку, черный полушубок, черные брюки и черные зимние сапоги.

Всех тех, кому что-либо известно о Ване, просят обращаться по телефонам 02, 8 (391) 227-06-45 и 8 (950) 996-60-66.

