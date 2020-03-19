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Posted 19 марта 2020, 01:15

Published 19 марта 2020, 01:15

Modified 29 мая 2023, 10:14

Updated 29 мая 2023, 10:14

В Лесосибирске мальчик ушел в школу и пропал. Его не могут найти уже 19 лет

19 марта 2020, 01:15

В Красноярском крае разыскивают Ваню Мингалова из Лесосибирска — мальчик пропал 19 лет назад.

фото: krk.sledcom.ru

11-летний Ваня пропал 7 декабря 2001 года. В тот день он ушел в школу, но домой не вернулся. До сих пор о нем ничего неизвестно.

фото: vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk

Приметы Вани на момент исчезновения: на вид 10-11 лет, рост 145-150 см, лицо европеоидное, лоб средний вертикальный, на подбородке ямочка, волосы светло-русые. Был одет в спортивную шапку, черный полушубок, черные брюки и черные зимние сапоги.

Всех тех, кому что-либо известно о Ване, просят обращаться по телефонам 02, 8 (391) 227-06-45 и 8 (950) 996-60-66.

  • Красноярские следователи попросили волонтеров помочь в поиске пропавших детей — некоторых из них ищут больше 20 лет. В списке 25 человек, кто-то пропал вместе с родителями.
#Происшествия#Новости
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