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Posted 27 марта 2020, 08:54

Published 27 марта 2020, 08:54

Modified 29 мая 2023, 10:14

Updated 29 мая 2023, 10:14

Говорят, что в больницах коронавирус лечат «Кагоцелом» и «Арбидолом». Рассказываем, что тут не так

27 марта 2020, 08:54
Сюжет
Коронавирус

Что случилось?

Музыкантка из Красноярска Мария Теряева (сейчас живет в Москве), у которой диагностирован коронавирус, рассказала в сторис инстаграма, что в больнице ее лечат «Кагоцелом» и «Арбидолом». 

По всей видимости, эти противовирусные препараты применяют и красноярские врачи. Ресторатор Владимир Владимиров рассказал в фейсбуке, что со слов одного из выздоровевших от коронавируса в БСМП его якобы лечили «Арбидолом».

#Нарина Георгян#Видео#Истории#Общество#Коронавирус
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