Мишустин поручил закрыть общепит в регионах

Так, работу предприятий общепита приостановят до 5 апреля, до этого числа они смогут заниматься только дистанционной торговлей. Пансионаты, дома отдыха, санатории, гостиницы и детские лагеря закрывают до 1 июня — в них смогут находится только лица в служебных командировках или поездках. Находящихся сейчас на отдыхе и лечении отправят на самоизоляцию до окончания срока проживания.