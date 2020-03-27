Мишустин поручил закрыть общепит в регионах

Posted 27 марта 2020, 02:18
Published 27 марта 2020, 02:18
Modified 29 мая 2023, 10:14
Updated 29 мая 2023, 10:14
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил временно приостановить работу общепита, закрыть санатории, курорты и объекты массового отдыха в регионах. Такие меры вводят с 28 марта из-за коронавируса.
Так, работу предприятий общепита приостановят до 5 апреля, до этого числа они смогут заниматься только дистанционной торговлей. Пансионаты, дома отдыха, санатории, гостиницы и детские лагеря закрывают до 1 июня — в них смогут находится только лица в служебных командировках или поездках. Находящихся сейчас на отдыхе и лечении отправят на самоизоляцию до окончания срока проживания.
На этот же срок закроют горнолыжные трассы и объекты массового отдыха. Жителей регионов просят отказаться от поездок для отдыха и туризма.
Фанпарк «Бобровый лог» сообщил о закрытии до 6 апреля.
А горнолыжные трассы в Шерегеше работают до 30 марта. Как сообщает Gazeta.a42.ru, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил приостановить работу всех горнолыжных курортов региона.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / 8 (985) 271-65-54
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Размещение рекламы: +7 391 988-94-93