prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 марта 2020, 02:18

Published 27 марта 2020, 02:18

Modified 29 мая 2023, 10:14

Updated 29 мая 2023, 10:14

Мишустин поручил закрыть общепит в регионах

27 марта 2020, 02:18
Сюжет
Коронавирус

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил временно приостановить работу общепита, закрыть санатории, курорты и объекты массового отдыха в регионах. Такие меры вводят с 28 марта из-за коронавируса.

Так, работу предприятий общепита приостановят до 5 апреля, до этого числа они смогут заниматься только дистанционной торговлей. Пансионаты, дома отдыха, санатории, гостиницы и детские лагеря закрывают до 1 июня — в них смогут находится только лица в служебных командировках или поездках. Находящихся сейчас на отдыхе и лечении отправят на самоизоляцию до окончания срока проживания.

На этот же срок закроют горнолыжные трассы и объекты массового отдыха. Жителей регионов просят отказаться от поездок для отдыха и туризма.

Фанпарк «Бобровый лог» сообщил о закрытии до 6 апреля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Фанпарк «Бобровый лог» временно закрывается для посетителей с 28 марта до 6 апреля включительно. Обращаем ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ посетителей, на то, что ВСЕ объекты, включая сервисный центр «Оазис», канатно-кресельные дороги, горнолыжные трассы, ресторан «Хозяин тайги», кафе-бар «Хаски» и т.д., приостанавливают свою деятельность до 6 апреля включительно. Туристы, пришедшие со стороны лесных массивов туристических троп заповедника «Столбы», НЕ смогут воспользоваться канатно-кресельным подъемником для спуска вниз. В случае необходимости оказания помощи обращайтесь по телефону 211-85-88 КГКУ «Спасатель». Следите за новостями на официальном сайте Фанпарка, соблюдайте правила гигиены, «домашний режим» и будьте здоровы!

Публикация от Фанпарк "Бобровый лог" (@bobrolog)

А горнолыжные трассы в Шерегеше работают до 30 марта. Как сообщает Gazeta.a42.ru, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил приостановить работу всех горнолыжных курортов региона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Уважаемые туристы, к сожалению этот сезон станет коротким. ⠀ В связи со сложившимися обстоятельствами, курорт работает до 30 марта, то есть до понедельника. С понедельника работа будет остановлена. ⠀ Эти выходные - последний шанс в этом сезоне насладиться горным воздухом, трассами и видами весеннего Шерегеша. ⠀ Успевайте приехать и закрыть сезон достойно💪🏼 ⠀ 📸 @constantinz

Публикация от Каскад | Шерегеш (@kaskadgesh)

  • 24 марта российское правительство поручило закрыть все ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры в регионах.
  • Следующая неделя, с 30 марта по 5 апреля, в России будет нерабочей с сохранением зарплаты. В это время в Красноярском крае закроются детские сады.
  • Здесь можно прочитать о том, как красноярские кинотеатры переживают пандемию.
#Общество#Новости#Коронавирус
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика