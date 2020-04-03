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Posted 3 апреля 2020, 04:15

Published 3 апреля 2020, 04:15

Modified 29 мая 2023, 10:14

Updated 29 мая 2023, 10:14

Как передвигаться в автомобиле? А на дачу можно? В правительстве ответили на самые частые вопросы о режиме самоизоляции

3 апреля 2020, 04:15
Сюжет
Коронавирус

На сайте краевого правительства опубликованы ответы на самые частые вопросы о правилах поведения при режиме самоизоляции. 

Если предприятие работает, хотя не входит в перечень разрешенных, будет ли иметь значение справка от работодателя?

Работа такого предприятия сейчас незаконна. Поэтому справка не будет действовать. (Полный список предприятий и организаций, которым можно работать при режиме самоизоляции можно посмотреть в конце материала).

И должно ли «запрещенное» предприятие в любом случае оформлять своим работникам справку?

Нет. Работники такого предприятия должны находиться дома на самоизоляции.

Как сделать покупку в удаленном магазине, если товара нет ближайшем?

Если необходимого вам товара нет в ближайшем магазине, вы можете пройти до следующего ближайшего, однако не следует слишком далеко уходить от дома.

Как можно получить посылку на почте?

Необходимо составить объяснительную с указанием ваших:
- ФИО
- адреса проживания
- причины выхода из квартиры/дома
- маршрут
- предполагаемое время возвращения домой

И не забыть взять с собой паспорт.

Как передвигаться в автомобиле?

Передвигаться в автомобиле возможно только в случае, если вы направляетесь на работу или с работы (в случае если ваша организация продолжает работать), а также в экстренных случаях при наличии объяснительной и паспорта.

На дачу можно или нет?

На дачу можно при наличии объяснительной.

О том, как составить объяснительную, можно почитать здесь.

Как быть людям, которые сейчас приезжают в Красноярск?

Просим вас воздержаться от поездок в Красноярск, если это не связано с выполнением служебных обязанностей.

Не отменены ни перелеты, ни поезда — ездить-летать можно?

В настоящее время таких ограничений нет. Рекомендуем убедиться, что субъект Российской Федерации, в который вы собираетесь, также не ввел никаких ограничений на прибытие.

Для тех же гостиниц действует режим самоизоляции, когда человек, например, для работы приезжает?

Действует.

Можно ли выезжать за пределы Красноярского края и забрать детей у своих родственников, проживающих в другом регионе?

Да, при наличии объяснительной.

Где получить пропуск для передвижения по городу?

Пропуск для передвижения по городу не требуется. При необходимости ездить на работу работодателем выдается справка. Объяснительная (при наличии оснований для нарушения самоизоляции) составляется самостоятельно.

Если мне необходимо в магазин, который расположен не в том микрорайоне, где я живу, нужно ли оформлять объяснительную?

Да, при составлении объяснительной, но желательно выбрать ближайший магазин.

Можно ли написать объяснительную и уехать за город или на дачу?

Да.

Относится ли к экстренным случаям необходимость обращения к ветеринарным врачам?

Да, при составлении объяснительной.

Если я живу не по прописке, необходимо ли мне постоянно писать объяснительную, даже если я еду на работу или иду в магазин?

Да, каждый раз требуется объяснительная.

Как только объявили карантин по коронавирусу в городе резко поднялись цены на лимоны и имбирь. Кто это должен контролировать?

Управление Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю.

Какие документы, кроме паспорта, можно предъявлять полиции для удостоверения личности?

Свидетельство о рождении (для лиц младше 14 лет), удостоверение личности моряка, дипломатический паспорт, удостоверение личности военнослужащего, удостоверение беженца, военный билет, служебное удостоверение, заграничный паспорт, вид на жительство.

Можно ли выезжать в другой район города, чтобы привезти продукты родителям? Нужно ли писать объяснительную для этого?

Да, при составлении объяснительной.

Будут ли выданы паспорта-разрешения на машины, чтобы на них передвигаться по городу?

Нет, такие паспорта-разрешения не требуются.

Перечень организаций и предприятий, работа которых не приостановлена при режиме самоизоляции

Нерабочие дни в соответствии с указом президента не распространяется на работников:

  • медицинских и аптечных организаций, а также организаций социального обслуживания. Это больницы и поликлиники, центры социального обслуживания, дома-интернаты;
  • непрерывно действующих организаций, в которых невозможна приостановка деятельности по производственно-техническим условиям. Это организации в сфере энергетики, теплоснабжения, водоотведения, эксплуатирующих гидротехнические сооружения и организаций атомной промышленности. Также это строительные организации, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности и организации сельскохозяйственной отрасли, занятые на весенних полевых работах;
  • организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, организаций торговли, например, магазины;
  • организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств — это пожарные подразделения и аварийно-спасательные формирования. Также это предприятия, выпускающие средства индивидуальной защиты, лекарственные средства и медицинские изделия, организации в сфере обращения с отходами производства и потребления, организации, осуществляющие жилищно-коммунальное обслуживание населения, например, управляющие компании. Сюда же относятся организации, предоставляющие финансовые услуги, например, банки, а также организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения и осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;
  • Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации и Федерального фонда обязательного медицинского страхования и территориальные органы этих фондов.

Кроме того, указом губернатора Красноярского края приостановлена:

  •  Работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами таких предприятий, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;
  •  Работа торгово-развлекательных центров, иных объектов розничной торговли, за исключением объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости (санитарно-гигиеническая маска, антисептик для рук, салфетки влажные, салфетки сухие, мыло туалетное, мыло хозяйственное, паста зубная, щетка зубная, бумага туалетная, гигиенические прокладки, стиральный порошок, подгузники детские, спички (коробок), свечи, пеленка для новорожденного, шампунь детский, крем от опрелостей детский, бутылочка для кормления, соска-пустышка, бензин автомобильный, дизельное топливо, сжиженный природный газ, зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты), похоронные принадлежности), продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки. Реализация указанных непродовольственных товаров первой необходимости осуществляется исключительно в объектах розничной торговли, специализирующихся на их продаже;
  • Работа салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина;
  • Работа кружков и секций, проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания и организаций культурно-досугового типа;
  • Работа бассейнов, фитнес-центров (фитнес-залов) и других объектов физической культуры и спорта с массовым посещением людей, в том числе секций (кружков);
  • Оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний требующих оказание стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;
  • Деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;
  • Работа детских садов и групп дневного пребывания.

Фото на обложке: Сергей Филинин.

#Истории#Общество#Коронавирус
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