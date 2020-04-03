Как передвигаться в автомобиле? А на дачу можно? В правительстве ответили на самые частые вопросы о режиме самоизоляции

Posted 3 апреля 2020, 04:15
Published 3 апреля 2020, 04:15
Modified 29 мая 2023, 10:14
Updated 29 мая 2023, 10:14
На сайте краевого правительства опубликованы ответы на самые частые вопросы о правилах поведения при режиме самоизоляции.
Работа такого предприятия сейчас незаконна. Поэтому справка не будет действовать. (Полный список предприятий и организаций, которым можно работать при режиме самоизоляции можно посмотреть в конце материала).
Нет. Работники такого предприятия должны находиться дома на самоизоляции.
Если необходимого вам товара нет в ближайшем магазине, вы можете пройти до следующего ближайшего, однако не следует слишком далеко уходить от дома.
Необходимо составить объяснительную с указанием ваших:
- ФИО
- адреса проживания
- причины выхода из квартиры/дома
- маршрут
- предполагаемое время возвращения домой
И не забыть взять с собой паспорт.
Передвигаться в автомобиле возможно только в случае, если вы направляетесь на работу или с работы (в случае если ваша организация продолжает работать), а также в экстренных случаях при наличии объяснительной и паспорта.
На дачу можно при наличии объяснительной.
Просим вас воздержаться от поездок в Красноярск, если это не связано с выполнением служебных обязанностей.
В настоящее время таких ограничений нет. Рекомендуем убедиться, что субъект Российской Федерации, в который вы собираетесь, также не ввел никаких ограничений на прибытие.
Действует.
Да, при наличии объяснительной.
Пропуск для передвижения по городу не требуется. При необходимости ездить на работу работодателем выдается справка. Объяснительная (при наличии оснований для нарушения самоизоляции) составляется самостоятельно.
Да, при составлении объяснительной, но желательно выбрать ближайший магазин.
Да.
Да, при составлении объяснительной.
Да, каждый раз требуется объяснительная.
Управление Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю.
Свидетельство о рождении (для лиц младше 14 лет), удостоверение личности моряка, дипломатический паспорт, удостоверение личности военнослужащего, удостоверение беженца, военный билет, служебное удостоверение, заграничный паспорт, вид на жительство.
Да, при составлении объяснительной.
Нет, такие паспорта-разрешения не требуются.
Нерабочие дни в соответствии с указом президента не распространяется на работников:
Кроме того, указом губернатора Красноярского края приостановлена:
Фото на обложке: Сергей Филинин.