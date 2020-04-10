Житель Кузбасса обратился в суд с требованием запретить суду вызывать себя в суд

Житель Кузбасса потребовал от суда прекратить пытаться присылать ему извещения — молодой человек уклоняется от службы в армии и находится в розыске.

21-летнего парня обвинили в уклонении от военной службы в начале 2019 года. Он должен был явиться на заседание для рассмотрения уголовного дела.

Суд пытался уведомить молодого человека об обязанностях четыре раза, но до парня не доходили СМС, он не появлялся по месту прописки и не получал почтовую корреспонденцию. Его объявили в розыск.

Представитель суда сообщил Vse42, что за день до заседания парень через сайт суда направил обращение в адрес «компании "Мариинский городской суд"».

«Я Человек с неотъемлемыми правами заявляю, что письменного согласия на извещение Меня каким-либо способом никому не давал. Договора, контракта нет, – нет обязательств, нет разговора», – говорится в обращении молодого человека.