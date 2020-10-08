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Posted 8 октября 2020, 12:37

Published 8 октября 2020, 12:37

Modified 12 февраля, 06:49

Updated 12 февраля, 06:49

Эколог проверил качество воздуха в Николаевке — и это оказалось страшнее «черного неба»

8 октября 2020, 12:37
Гражданский эколог Николай Дергачев продолжает проверку качества воздуха в проблемных точках города. И сегодня он исследует воздух в частном секторе Николаевки.

Гражданский эколог Николай Дергачев продолжает проверку качества воздуха в проблемных точках города. И сегодня он исследует воздух в частном секторе Николаевки.

И снова здравствуйте. В прошлый раз мы замеряли уровень загрязнения у котельной ЭВРЗ, а теперь отправимся в частный сектор.

Многим предположение о том, что трубы частных домов как-то влияют на чистоту воздуха, кажется нелепым. Считается, что упоминание о роли личных печек в загрязнении — признак размывания проблемы, отвлечение внимания от заводов и ТЭЦ. Честно говоря, я и сам сильно сомневался во вреде частного сектора. По-моему, это глупость — сравнивать маленькую печурку в доме и большую на заводе. Но результаты оказались пугающие.

Замеры делали в десятом часу вечера 6 октября, в районе перекрестка улиц Гоголя и Бограда — самом центре обширного массива частных домов в Николаевке. Местные жители как раз топили печи на ночь.

То, что с воздухом не все в порядке, понятно и без датчиков. Ощутимо пахнет гарью. Причем не легким духом березовых дров, а тяжелым угольным смрадом. Оно и понятно, дрова — топливо довольно дорогое, да и места они занимают много. Уголь — другое дело. В зависимости от размера дома, на зиму нужно от 3 до 6 тонн угля. Стоит тонна около 1 500 рублей, но можно взять угольный отсев, он на 500 рублей дешевле, но и копоти от него больше.

Погода для замеров благоприятная. Небольшой ветер, режима НМУ не объявлено. По идее, воздух должен быть чистым. Включаем оба датчика. Основной — AirVisual Pro — и дополнительный — Xiaomi: MI PM2.5 Detector.

Честно говоря, я такого даже не ожидал. AirVisual моментально уходит в «красную зону» и показывает 139 единиц загрязнения. Такие данные можно смело выкладывать в фейсбук, сопровождая жалобами на першение в горле и головную боль. Xiaomi подтверждает: с воздухом проблема.

Попробовал померить в другом месте — еще хуже. AirVisual стал фиолетовым. 218 — опасно для жизни!

Пока ходили, подул ветерок и ситуация немного улучшилась. 127 и красная рожица. Но это все равно очень много.

Как только ветер стих, снова 200.

Казалось бы, эта проблема касается только жителей частного сектора. Но частный сектор в Красноярске довольно обширен: Николаевка, Покровка, поселок ГЭС, Базаиха, Суворовский, Торгашино, частный сектор на Шинной и Спортивной. Можно перечислять дальше.

И везде живут люди, которые дышат плохо пригодным для этого воздухом. Дым из низких труб домов с печами стелется по земле — то есть наносит максимальный ущерб здоровью. К тому же не надо забывать, что дым от частного сектора распространяется и на соседние районы с многоэтажками.

Сегодня эту проблему пытаются решать с помощью бездымных брикетов и переводом домов на электрическое отопление. Но это значительно дороже: 20-килограммовый мешок бездымного топлива стоит 75 рублей, за тонну выходит 3 750 рублей, минимум в два раза дороже угля — а калорийность меньше.

Топить с помощью электричества тоже недешево, особенно учитывая стоимость переоборудования дома под электрическое отопление. Учитывая, что живут в частном секторе, как правило, не самые богатые люди, понятно, почему они выбирают уголь.

На сегодня все. Но наше исследование еще не закончилось. В следующем выпуске самое интересное — промышленные производства.

#Город#Экология
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