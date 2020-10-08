Эколог проверил качество воздуха в Николаевке — и это оказалось страшнее «черного неба»

Гражданский эколог Николай Дергачев продолжает проверку качества воздуха в проблемных точках города. И сегодня он исследует воздух в частном секторе Николаевки.

И снова здравствуйте. В прошлый раз мы замеряли уровень загрязнения у котельной ЭВРЗ, а теперь отправимся в частный сектор.

Многим предположение о том, что трубы частных домов как-то влияют на чистоту воздуха, кажется нелепым. Считается, что упоминание о роли личных печек в загрязнении — признак размывания проблемы, отвлечение внимания от заводов и ТЭЦ. Честно говоря, я и сам сильно сомневался во вреде частного сектора. По-моему, это глупость — сравнивать маленькую печурку в доме и большую на заводе. Но результаты оказались пугающие.

Замеры делали в десятом часу вечера 6 октября, в районе перекрестка улиц Гоголя и Бограда — самом центре обширного массива частных домов в Николаевке. Местные жители как раз топили печи на ночь.

То, что с воздухом не все в порядке, понятно и без датчиков. Ощутимо пахнет гарью. Причем не легким духом березовых дров, а тяжелым угольным смрадом. Оно и понятно, дрова — топливо довольно дорогое, да и места они занимают много. Уголь — другое дело. В зависимости от размера дома, на зиму нужно от 3 до 6 тонн угля. Стоит тонна около 1 500 рублей, но можно взять угольный отсев, он на 500 рублей дешевле, но и копоти от него больше.