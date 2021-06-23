«Спутник» не признан ВОЗ, ведет к бесплодию, уничтожает иммунитет. Отвечаем на основные аргументы антипрививочников

Кажется, никогда в России не было столько противников вакцинации. Если раньше боязнь прививок была уделом весьма специфических инстаграмных популяций, то сегодня бояться начали даже люди, обладающие в целом адекватной картиной мира. Маслица в огонь подливает государство, по вечной привычке путающее шприцы со шпицрутенами. И хотя мы определенно за вакцинацию, но все же считаем, что несогласных надо не заставлять, а убеждать. Поэтому сегодня несколько ответов на наиболее популярные тезисы антиваксеров. Начнем с самых неадекватных и двинемся в направлении тех, что выглядят относительно здраво.