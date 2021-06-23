«Спутник» не признан ВОЗ, ведет к бесплодию, уничтожает иммунитет. Отвечаем на основные аргументы антипрививочников

Posted 23 июня 2021, 11:35
Published 23 июня 2021, 11:35
Modified 12 февраля, 07:05
Updated 12 февраля, 07:05
Кажется, никогда в России не было столько противников вакцинации. Если раньше боязнь прививок была уделом весьма специфических инстаграмных популяций, то сегодня бояться начали даже люди, обладающие в целом адекватной картиной мира. Маслица в огонь подливает государство, по вечной привычке путающее шприцы со шпицрутенами. И хотя мы определенно за вакцинацию, но все же считаем, что несогласных надо не заставлять, а убеждать. Поэтому сегодня несколько ответов на наиболее популярные тезисы антиваксеров. Начнем с самых неадекватных и двинемся в направлении тех, что выглядят относительно здраво.
Удивительно, но, несмотря на многократные опровержения, есть еще люди, которые верят в эту байку. Подробно мы разбирали это здесь, так что просто напомним: человечество еще не изобрело механизм настолько мелкий, чтобы поместиться в растворе, пройти в организм и там делать что-то, кроме как плавать без толку в кровяной плазме.
Тут самый очевидный вопрос. Зачем? Зачем кому-то сокращать и без того сокращающееся население России? Чтобы отдать земли иностранцам? Тогда почему принудительно прививать начали в Москве, а не в Хабаровске или Петропавловске-Камчатском? Сократить население Москвы? Опять-таки — зачем? Ответ «потому что» не принимается, для такого злодейства даже у наших властей должна быть серьезная причина.
Звучит почти логично, но «Титаник» аргументов неминуемо наскакивает на айсберг реальности. Прививка от коронавируса на то и прививка от коронавируса, чтобы нейтрализовать именно коронавирус. Для каждого вида возбудителей у иммунитета есть отдельный вид иммунных клеток. Они образуются, когда организм знакомится с возбудителем, изучает его строение и вырабатывает убийц именно этого вируса или бактерии.
На этом, собственно, и основана идея искусственной иммунизации: организм знакомят с обезвреженным противником, чтобы дать подготовить оружие на случай вторжения настоящей опасности. А поубивать весь иммунитет, заменив его собой, может только разве что вирус иммунодефицита человека.
Не вполне понятно, откуда такая версия вообще взялась. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко абсолютно логично отметил: «Прививке нет еще и года, соответственно, никто не мог оценить риски развития бесплодия».
Более того, врачи прямо говорят, что никакого риска бесплодия нет. Об этом заявила, например, глава департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кейт О’Брайен. Да и вообще непонятно, как тот же «Спутник» может даже в теории вызвать бесплодие. Никаких реально выглядящих механизмов никто из сторонников этой теории так и не привел.
Это не совсем так. ВОЗ пока действительно не признала «Спутник», но, с другой стороны, организация и не объявляла его бесполезным. Сейчас представители Всемирной организации здравоохранения изучают российскую вакцину и через несколько недель дадут свое заключение. Кстати, вспомним авторитетнейший и никак не связанный с российской властью медицинский журнал The Lancet, весьма высоко оценивший «Спутник» и его действие.
Это можно было говорить в феврале, но сейчас, когда в России несколько миллионов привитых, многие из которых сдали тест на антитела, и массовых смертей и осложнений не заметно, можно считать, что испытания пройдены.
Это действительно плохо. Мы считаем, что было бы лучше предоставить людям выбор. Но это не повод подвергать свою жизнь риску. Даже если «Спутник» работает хуже Pfizer, он точно работает лучше, чем ничего. В конце концов, привившись отечественной вакциной, можно добраться до стран, где выбор есть, и поставить поверх что угодно. Противопоказаний к этому нет.
Один из самых странных аргументов в этой линейке. Да, действительно, если ВОЗ не признает «Спутник», а европейцы откажутся пускать к себе без сертифицированной ВОЗ вакцины, вас не пустят. Но вас точно так же не пустят и без «Спутника». А вот заболеть с риском серьезных осложнений и летального исхода вы можете и на родине. Прививка — это не «шенген», она для другого разрабатывалась.